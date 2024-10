Vinicius küsst das Trikot seiner grossen Liebe. Bild: keystone

Vinicius-Hattrick, Arsenals Choreo und ein Milan-Ragazzo im Pech – in der CL war was los

Erst die Gala, dann der Clasico – und am Montag der Ballon d'Or? Vinicius Junior ist der Mann der Stunde im Weltfussball. Gegen Borussia Dortmund schoss er drei Tore.

Veni, Vidi, Vinicius

Der 24-jährige Vinicius Junior trumpfte ein weiteres Mal ganz gross auf. Bei Real Madrids 5:2-Spektakelsieg nach 0:2-Pausenrückstand gegen Borussia Dortmund gelang dem Brasilianer ein Hattrick. Vinicius brillierte mit Speed und Technik – und er war so gut, dass sich sein Trainer Carlo Ancelotti sicher ist: «Er wird den Ballon d'Or gewinnen.» Diese prestigeträchtigte Einzel-Auszeichnung für Fussballer wird am Montag verliehen.

«Es ist ein Traum, der wahr wird, wenn die Fans meinen Namen rufen, und ich möchte sie mit immer mehr Toren belohnen», sagte Vinicius Junior. «Ich bin 24 Jahre alt und ich möchte für immer bei Real Madrid bleiben. Der Verein hat mir so viel gegeben und ich möchte alles zurückgeben.»

Dass er als Favorit für den Ballon d'Or gilt, liegt an seinen 26 Toren und 12 Assists in der vergangenen Saison. In dieser wurde Vinicius mit Real Meister und gewann die Champions League. Als sein schärfster Rivale bei den Wahlen gilt Mittelfeldspieler Rodri, der Spanien zum Europameistertitel führte und Manchester City zur Meisterschaft.

Der Fluch des Leaders

Nach dem ersten Spieltag mit dem neuen Champions-League-Modus führte Bayern München die Tabelle an – und verlor in der zweiten Runde.

Nach der zweiten Runde war Borussia Dortmund Leader – und verlor im dritten Spiel.

Vor den Spielen von heute Abend liegt Aston Villa an der Tabellenspitze. Mit Siegen könnten sich heute Stade Brest, Benfica, Bayer Leverkusen und Liverpool an die Spitze hieven.

Die Comeback-Könige

In der Geschichte der Champions League hat es nur ein Team geschafft, nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch mit drei Toren Unterschied zu gewinnen: Real Madrid. Und den «Königlichen» gelang es gleich zwei Mal: Nun gegen Dortmund und vor eineinhalb Jahren gegen den FC Liverpool.

Am Samstag (21 Uhr) steigt in der Meisterschaft der Clasico. Im Bernabeu empfängt Real Madrid den Tabellenführer FC Barcelona. Mit einem Sieg könnte Real aufschliessen.

VfB-Drama mit glücklichem Ausgang

Der VfB Stuttgart war im Auswärtsspiel bei Juventus Turin die dominierende Mannschaft. Doch es dauerte bis in die Nachspielzeit, ehe die Schwaben den 1:0-Siegtreffer erzielten. El Bilal Touré glänzte dabei mit einer wunderbaren Ballannahme vor dem Abschluss:

Dass das Spiel so lange unentschieden stand, lag auch am VAR. Der entschied in einer sehr kniffligen Szene, dass Deniz Undav vor seinem vermeintlichen 1:0 nach 48 Minuten den Ball mit der «Hand» mitnahm. Er hatte ihn mit dem Oberarm mitgenommen. Selbst Proteste der Gegenspieler waren ausgeblieben und Undav selber haderte mit dem Entscheid. Er habe seinen Arm «nicht einen Millimeter bewegt», so der deutsche Nationalstürmer im «Kicker». Und deshalb: «Nie und nimmer ist das Handspiel. Aber wenn es die Regel ist, dann ist es die Regel. Dann bleibe ich ruhig und alles ist gut.»

Pulisic gelingt, was Shaqiri knapp verpasste

Beim 3:1-Sieg der AC Milan gegen Brügge ist das erste Tor ganz besonders. Der Amerikaner Christian Pulisic trifft mittels direkt verwandeltem Eckball. Allerdings macht dabei der belgische Goalie Simon Mignolet nicht die beste Falle – so gezielt wie Xherdan Shaqiri im EM-Viertelfinal gegen England, als der Schweizer die Latte traf, hatte Pulisic kaum.

Der nicht alltägliche Treffer. Video: SRF

Kein Happy End für den Ragazzo

Im Alter von 16 Jahren und 226 Tagen wurde Francesco Camarda zum jüngsten Milan-Spieler und zum jüngsten Italiener in der Champions League. Und beinahe legte er ein Debüt fürs Geschichtsbuch hin.

Supertalent Camarda wurde in der 75. Minute eingewechselt, in der 87. Minute traf er zum vermeintlichen 4:1. Riesiger Jubel im San Siro, die Kollegen tragen das Juwel auf den Schultern – dann meldet sich der VAR, der ein Offside gesehen hat. Kein Tor und statt der Freude der Frust über Gelb fürs Trikotausziehen.

2OMAV

In englischen Fansektoren werden weniger oft grosse Banner gezeigt als anderswo. Ob die fehlende Übung der Grund ist, dass vor Arsenals 1:0-Sieg gegen Schachtar Donezk nicht der spanische Anfeuerungsruf «VAMOS» zu lesen war, sondern «2OMAV»? Oder wissen die Fans schlicht mehr als wir, und Arsenals spanischer Trainer Mikel Arteta macht seinen Spielern mit diesem Zuruf Beine?!

Hast du Zeit, dann nutze sie weise

Beim 5:1-Sieg der AS Monaco gegen Roter Stern Belgrad bekommt Wilfried Singo den Ball rund 40 Meter vor dem Tor. Er wird nicht angegriffen, also läuft der Verteidiger von der Elfenbeinküste ein paar Schritte nach vorne, und weil er Zeit und Raum erhält, zieht er aus 34 Metern einfach mal ab. Ein Prachtstor!