Milans Pulisic verwandelt Ecke direkt – Okafor und Monacos Embolo bei Siegen entscheidend

Nach der Pause trafen dann noch Wilfried Singo, Takumi Minamino, der bereits das 1:0 erzielt hatte, und Maghnes Akliouche. Ein weiterer Treffer von Embolo wurde aufgrund eines Handspiels aberkannt. Dank des Erfolgs stehen die Monegassen in der Königsklasse nun bei sieben Punkten und sind in dieser Saison auch nach elf Spielen ungeschlagen. Goalie Philipp Köhn musste wie schon im Ligaspiel vom letzten Freitag der wieder genesenen Nummer 1 Radoslaw Majecki weichen.

Auch im zweiten Spiel vom frühen Dienstagabend setzte sich der Favorit durch. Die AS Monaco schlug Roter Stern Belgrad gleich mit 4:1. Breel Embolo, der wie Denis Zakaria in der Startformation stand, erzielte dabei sein erstes Saisontor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Besonders der Treffer zum 2:1 in der vierten Minute der Nachspielzeit dürfte wertvoll gewesen sein. Zuvor hatte Cherif Ndiaye für die Gäste per Penalty ausgeglichen.

Xherdan Shaqiri war in der Verlängerung des EM-Viertelfinals gegen England noch daran gescheitert, Christian Pulisic gelang es nun aber. Der 26-jährige US-Amerikaner in Diensten der AC Milan verwandelte einen Eckball direkt. Die Hintermannschaft von Club Brügge um Goalie Simon Mignolet sah dabei aber alles andere als gut aus.

Nur drei Siege in sieben Spielen: Die San Francisco 49ers befinden sich nach dem verlorenen Super Bowl in der Krise. Ähnlich geht es auch Aaron Rodgers mit seinen New York Jets. Das Wichtigste vom NFL-Wochenende.

Näher kann man dem NFL-Titel fast nicht mehr kommen. Alleine, den Super Bowl zu erreichen, ist vielen American-Football-Stars nicht vergönnt. Dann auch noch bis kurz vor Schluss und zwischenzeitlich mit zweistelligem Abstand zu führen, aber doch zu verlieren, muss eine riesige Enttäuschung sein. Dies ist den San Francisco 49ers im Februar widerfahren – und seither leiden sie an einem Kater, der in der NFL auch als Super-Bowl-Fluch bekannt ist. So gelingt es dem Verlierer des Finalspiels in der Folgesaison meist nicht, an die starke Vorsaison anzuknüpfen.