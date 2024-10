Gänsehaut, wenn sie im Kop Fanblock singen: «Leipziger Jungs sind unterwegs, rot-weisse Farben wohin ich seh.» Bild: www.imago-images.de

Jetzt aber! Klopp erklärt, warum RB Leipzig der bessere Klub als Liverpool ist

In der Champions League spielt heute um 21 Uhr nicht nur Schweizer Meister YB bei Inter Mailand. In Ostdeutschland kommt es zu einem besonderen Duell, wenn RB Leipzig auf den FC Liverpool trifft. Im Fokus: Jürgen Klopp.

Mehr «Sport»

Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Bis im Sommer arbeitete Jürgen Klopp höchst erfolgreich als Trainer in Liverpool. Er machte die «Reds» nach dreissig Jahren Warten wieder zum Meister, und er gewann mit ihnen die Champions League.

Aktuell gönnt sich der 57-jährige Deutsche eine Auszeit, doch Anfang 2025 kehrt Klopp in den Fussball zurück: als «Head of Global Soccer» des Energydrink-Herstellers Red Bull.

Dessen Fussball-Aushängeschild ist RB Leipzig. Ein Klub, der häufig in der Kritik steht, weil er so anders ist als die meisten anderen Vereine. Doch Jürgen Klopp hat sich bereits voll mit seiner neuen Aufgabe identifiziert und Antworten für all jene bereit, die an der Daseinsberechtigung von Red Bull im Fussball zweifeln.

Jünger und frischer

Rasenball Leipzig wurde erst 2009 gegründet. Kein Vergleich mit dem FC Liverpool: 1892. Wer will denn schon so einen alten, verstaubten Klub?!

Kürzlich wurde der 15. Geburtstag gefeiert. Schon bald ist RB volljährig! Bild: www.imago-images.de

Dosen statt Pokale

Pokale haben viele Fussballklubs, damit kannst du dich nicht von anderen abheben. Aber nur Leipzig hat Dosen. Moderne Kunst statt Staubfänger!

Trophäen zum Anfassen. Bild: imago-images.de

Boutique-Atmosphäre

In Liverpools Anfield-Road-Stadion kriegt man auf den mehr als 61'000 Zuschauer-Plätzen kaum Luft. In Leipzig dagegen kann Fussball in einem intimen Rahmen von höchstens 45'000 Fans genossen werden. Und kommt nicht gerade Liverpool, bleiben sogar viele Plätze frei.

Widerlich, wie dicht gedrängt man in Liverpool Fussball schauen muss. Bild: imago sportfotodienst

Beflügelnde Getränke

Wer will langweiligen britischen Tee? Wer will lauwarmes Bier ohne Kohlensäure? Eben. In Leipzig gibt es kübelweise Red Bull. Yay!

Eine wahre Klubhymne

Mal ehrlich: In Liverpool haben sie mit «You'll Never Walk Alone» doch einfach ein Lied ausgewählt, das in Dortmund vor den Spielen gesungen wird. Billiger Abklatsch! Leipzig dagegen hat mehr Kultur als die Beatles: «Unser Stolz des Ostens heisst RB, RB Rasenball olé!»

Eigengewächse statt Einkaufswut

Wie profan, wenn man wie der FC Liverpool einfach viel Geld in die Hand nimmt in der Hoffnung, auf die Art erfolgreich zu sein. Da macht es Leipzig doch wirklich besser, indem es Spieler aus den Farmteams in Salzburg oder Brasilien in die Fussballzentrale delegiert, um sie dort so gut zu machen, dass andere Klubs Millionen für sie ausgeben.

Klopp statt kein Klopp

Natürlich der offensichtlichste Grund, weshalb RB Leipzig der bessere Fussballklub ist als der FC Liverpool.