Die Chancen für ein Überwintern von YB sehen düster aus. Bild: keystone

Für YB wird es eine Herkulesaufgabe – so viele Punkte braucht es für die CL-K.-o.-Phase

Mit dem neuen Champions-League-Modus gibt es bisher keine Erfahrungen, wie viele Punkte es braucht, um in die nächste Runde einzuziehen. Daten-Experten haben die Ligaphase deshalb simuliert und herausgefunden, wie die Chancen von YB auf das Erreichen der K.-o.-Phase stehen.

Mit dem neuen Modus der Champions League gibt es automatisch neue Anforderungen, um in die nächste Runde einzuziehen. Um diese in etwa zu benennen, hat «Football Meets Data» die Ligaphase 10'000 Mal simuliert und so herausgefunden, wie viele Punkte es braucht, um direkt in den Achtelfinal einzuziehen oder sich immerhin für die Zwischenrunde zu qualifizieren. Wir haben die wichtigsten Zahlen und Fakten zusammengefasst.

So geht es direkt in den Achtelfinal

In 90 Prozent der Fälle hatte der Achtplatzierte mindestens 15 Punkte auf seinem Konto. Mit 17 Zählern hat man die Achtelfinal-Qualifikation nahezu sicher. In knapp jedem neunten Fall gelang dem Achtplatzierten mit 14 Punkten der direkte Sprung in das Achtelfinale. Somit sollten fünf Siege aus den acht Ligaphasenspielen für die direkte Achtelfinal-Qualifikation genügen.

So viele Punkte fehlen YB für die nächste Runde

Drei Siege reichten in der Mehrheit der Simulationen, um sich für die Zwischenrunde der Champions League zu qualifizieren. Zu 19 Prozent reichten in der Simulation auch gerade einmal 7 oder 8 Punkte für einen Platz unter den besten 24. YB ist nach zwei Partien jedoch noch ohne Zähler. Für das Erreichen der K.-o.-Phase wird es aller Voraussicht nach aber 9 oder 10 Punkte brauchen. Momentan ist es noch möglich, 18 Punkte einzusammeln.

So stehen die Chancen für YB

Nach den zwei Niederlagen zum Start der Kampagne sind die Chancen für ein Weiterkommen der Young Boys sehr tief. In gerade einmal knapp jeder zehnten Simulation schaffte es der kriselnde Schweizer Meister, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Nur Sturm Graz und Slovan Bratislava haben gemäss der Simulation eine tiefere Chance als die Berner.

In den verbleibenden sechs Spielen treffen die Berner mit Celtic Glasgow, Schachtar Donezk und Roter Stern Belgrad auf drei Mannschaften, welche auf Platz 24 oder tiefer stehen. Für die oben erwähnten neun Punkte sind diese Aufeinandertreffen die grössten Chancen für YB, die magische Zahl zu erreichen.

Bereits letzte Saison konnten die Berner gegen Belgrad jubeln. Ein gutes Omen? Bild: keystone

In den Top 10 der Simulation sind aktuell nur drei Nationen vertreten: die Engländer mit vier und Deutschland und Italien mit jeweils drei Mannschaften. Das erste spanische Team, welches zu finden ist, ist erst auf dem zwölften Platz. Real Madrid steht direkt vor dem grossen Konkurrenten Barcelona.

So standen die Chancen zu Beginn der Kampagne

Gemäss der Simulation standen die Chancen für ein Weiterkommen nach der Auslosung für YB noch bei 30 Prozent. Durch die beiden Niederlagen sind die Chancen um 21 Prozent gefallen.

Im unteren Bereich der Tabelle hat es bisher in der Vorhersage fast keine Veränderung gegeben. Auf den letzten 7 Plätzen sind immer noch 6 der vermuteten Mannschaften, einzig Sparta Prag gelang ein grosser Sprung bis auf Platz 22. Die Chancen auf ein Weiterkommen haben sich von 48 auf 66 Prozent gesteigert.

Für viele Mannschaften hat sich das Blatt im Vergleich zum Beginn der Kampagne schon stark gewendet. So hatte zum Beispiel Girona vor dem Start der Champions League eine 72-prozentige Chance, in die nächste Runde einzuziehen. Mittlerweile sind die Überlebenschancen gemäss der Simulation auf 39 Prozent gesunken.

Besser sieht es im Gegensatz für Stade Brest aus. Die Wahrscheinlichkeit für ein Weiterkommen stieg von 49 auf 88 Prozent. Somit liegen die Brester noch vor PSG und der AS Monaco.

So stehen die Schweizer Chancen der Conference League

Mit St.Gallen und Lugano sind noch zwei weitere Schweizer Vereine in Europa vertreten. Die beiden Mannschaften, welche in der Conference League spielen, haben erst ein Spiel hinter sich. Da in der dritthöchsten europäischen Liga nur sechs Spiele in der Ligaphase ausgetragen werden, reichen zu 97 Prozent sechs Punkte für die K.-o.-Phase.

Durch den Sieg im ersten Spiel sind die Chancen für ein europäisches Weiterkommen für Lugano bei 88 Prozent. Auch werden in der Simulation den Tessinern weiterhin gute Chancen für einen Platz in den Top 8 berechnet.

Schaffen es die beiden Schweizer Conference-League-Vertreter, europäisch zu überwintern? Bild: keystone

Die St.Galler erreichten in 5500 von 10'000 Simulationen einen Platz unter den ersten 24. Wegweisend werden dafür die Spiele gegen Backa Topola und Larne. Mit zwei Siegen aus den beiden Partien und einem Punkt gegen die Favoriten Fiorentina, Guimaraes oder Heidenheim wären die wahrscheinlich notwendigen sieben Punkte erreicht.

