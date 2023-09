Granit Xhaka (links) feiert mit seinen Kollegen den 2:1-Führungstreffer von Bayer 04. Bild: keystone

Leverkusen und Bayern siegen ++ Bellingham rettet Real Madrid ++ Haalands nächster Rekord

Bundesliga

Nati-Captain Granit Xhaka hat mit Bayer Leverkusen auch das dritte Spiel in der Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso fuhr zuhause gegen Aufsteiger Darmstadt einen 5:1-Sieg ein.

Victor Boniface traf für die Leverkusener zum zweiten Mal in Folge doppelt. Die weiteren Treffer des Heimteams erzielten Exequiel Palacios, Jonas Hofmann und Adam Hlosek. Zwei Tore bereitete Jeremie Frimpong vor, der trotz lukrativer Avancen auch nach Transferschluss Teil des Teams ist. Darmstadt hatte der Power des heimlichen Herausforderers von Bayern München über die volle Spieldauer wenig entgegensetzen.

Stuttgart im Derby überlegen

Xhaka orchestrierte Leverkusens Aufbauspiel wiederum mit bestechender Ballsicherheit und Übersicht. Mit einem Beinschuss gegen Marvin Mehlem beim Zuspiel zu Vorbereiter Florian Wirtz stand er am Ursprung des dritten Treffers.

Auch weil Wolfsburg bei Hoffenheim (1:3) die erste Niederlage bezog, übernahm Leverkusen zumindest vorübergehend die Tabellenführung vor dem ebenfalls noch makellosen Meister Bayern München. Die Münchener lagen im Abendspiel bei Gerardo Seoanes Borussia Mönchengladbach nach einer Stunde in Rückstand, drehten das Spiel aber noch. Nach Leroy Sanés Ausgleich erzielte Joker Mathys Tel den Siegtreffer in der 87. Minute.

Bei Gladbach fehlte Jonas Omlin aufgrund einer Schulterverletzung. Ob der Schweizer Nationalkeeper länger ausfällt, ist noch offen. Nico Elvedi kam nach 83 Minuten zu seinem ersten Saisoneinsatz, nachdem der angestrebte England-Transfer am Vortag geplatzt war.

Noch höher als bei Wolfsburg fiel die erste Niederlage bei Freiburg aus. Die Breisgauer kassierten in Stuttgart ein 0:5. Bei den in drei Spielen zweimal siegreichen Stuttgartern wartet der Toggenburger Leonidas Stergiou weiter auf einen ersten Einsatz – wie Kevin Mbabu, der nach seiner späten Leihe von Fulham zu Augsburg beim 2:2 gegen Bochum noch nicht im Aufgebot stand.

Bayer Leverkusen - Darmstadt 98 5:1 (1:1)

29'653 Zuschauer. - Tore: 21. Boniface 1:0. 24. Vilhelmsson 1:1. 49. Palacios 2:1. 61. Boniface 3:1. 67. Hofmann 4:1. 83. Hlozek 5:1. - Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka (bis 80./verwarnt. Darmstadt mit Stojilkovic (ab 58.).

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 1:2 (1:0)

54'052 Zuschauer. - Tore: 30. Itakura 1:0. 58. Sané 1:1. 87. Tel 1:2. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi (ab 83.), ohne Omlin (verletzt).



Hoffenheim - Wolfsburg 3:1 (1:1)

17'500 Zuschauer. - Tore: 36. Tiago Tomas 0:1. 45. Brooks 1:1. 60. Beier 2:1. 74. Skov 3:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger.



VfB Stuttgart - SC Freiburg 5:0 (3:0)

54'300 Zuschauer. - Tore: 8. Führich 1:0. 17. Guirassy 2:0. 19. Guirassy 3:0. 62. Führich 4:0. 75. Millot 5:0. - Bemerkungen: Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz).



Werder Bremen - Mainz 05 4:0 (1:0)

41'000 Zuschauer. - Tore: 3. Ducksch (Penalty) 1:0. 53. Stage 2:0. 82. Bittencourt 3:0. 83. Njinmah 4:0. - Bemerkungen: Mainz mit Fernandes, ohne Widmer (verletzt).



Augsburg - Bochum 2:2 (1:1)

27'424 Zuschauer. - Tore: 35. Beljo 1:0. 45. Asano 1:1. 62. Demirovic 2:1. 64. Asano 2:2. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas, ohne Mbabu (nicht im Aufgebot). Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Premier League

Zeki Amdouni hat mit Burnley auch das dritte Spiel in der Premier League verloren. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany unterlag Tottenham zuhause 2:5.

Amdouni (rechts) hatte gegen Bissouma und Co. das Nachsehen. Bild: keystone

Burnley ging durch Lyle Foster früh in Führung, hatte am Ende aber klar das Nachsehen. Heung-Min Son traf dreimal für die effizienten Gäste. Amdouni, der am Mittwoch beim 1:0-Sieg im Ligacup bei Nottingham zum ersten Mal für seinen neuen Klub getroffen hat, stand wiederum in der Startformation und verpasste einen Torerfolg mit einem Weitschuss in der 20. Minute knapp. Nach einer Stunde wurde der Schweizer Nationalstürmer ausgewechselt.

Haaland mit drei Treffern

Während Manchester City mit Manuel Akanji mit einem 5:1 gegen Fulham dank drei Toren und einer Vorlage von Erling Haaland den vierten Sieg im vierten Spiel einfuhr, tut sich Chelsea nach dem radikalen Kaderschnitt weiter schwer. Die Londoner unterlagen zuhause Nottingham Forest 0:1 und stehen weiter bei vier Punkten.

Auch der Champions-League-Teilnehmer Newcastle United verzeichnet einen Fehlstart. Die Mannschaft von Fabian Schär bezog beim 1:3 bei Brighton & Hove Albion die dritte Niederlage. Der 18-jährige Ire Evan Ferguson erzielte alle Tore der «Seagulls», die bislang an die starke Vorsaison anknüpfen.

Burnley - Tottenham Hotspur 2:5 (1:2)

Tore: 5. Foster 1:0. 16. Son 1:1. 45. Romero 1:2. 54. Maddison 1:3. 63. Son 1:4. 66. Son 1:5. 94. Brownhill 2:5. - Bemerkungen: Burnley mit Amdouni (bis 60.).



Chelsea - Nottingham Forest 0:1 (0:0)

Tor: 49. Elanga 0:1.



Manchester City - Fulham 5:1 (2:1)

Tore: 31. Alvarez 1:0. 33. Ream 1:1. 45. Aké 2:1. 59. Haaland 3:1. 70. Haaland (Penalty) 4:1. 95. Haaland 5:1. - Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.



Brighton & Hove Albion - Newcastle United 3:1 (0:1)

Tore: 27. Ferguson 1:0. 65. Ferguson 2:0. 70. Ferguson 3:0. 92. Wilson 3:1. - Bemerkungen: Brighton & Hove ohne Zeqiri (nicht im Aufgebot). Newcastle mit Schär (verwarnt).​

Serie A

Bologna - Cagliari 2:1 (0:1)

Tore: 22. Luvombo 0:1. 60. Zirkzee 1:1. 90. Fabbian 2:1. - Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (bis 84.) und Ndoye (bis 67.), ohne Freuler (noch nicht spielberechtigt). 75. Orsolini (Bologna) verschiesst Penalty.

La Liga

Real Madrid - Getafe 2:1 (0:1)

Tore: 11. Mayoral 0:1. 47. Joselu 1:1. 95. Bellingham 2:1.

Ligue 1

Brest – Stade Rennes 0:0

Vier Tage nach dem Champions-League-Einzug mit den Young Boys lief Fabian Rieder zum ersten Mal für seinen neuen Klub Rennes auf. Der 21-jährige Berner gelangte beim torlosen Remis in Brest nach 93 Minuten zu einem Kurzeinsatz. Rennes ist nach vier Spielen noch ungeschlagen, hat aber dreimal Unentschieden gespielt.

(ram/sda)