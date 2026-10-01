Kann wieder Strahlen: Jürgen Klopp. Bild: keystone

Deutschland feiert gegen schwaches Serbien den ersten Sieg unter Klopp

Deutschland feiert unter Trainer Jürgen Klopp im dritten Nations-League-Spiel den ersten Sieg: 2:0 gegen Serbien.

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Nach einem Unentschieden gegen die Niederlande und einer überraschenden 0:1-Niederlage gegen Griechenland gewinnen die Gastgeber in München 2:0 gegen Serbien.

Nach mehreren guten Chancen in der ersten Halbzeit war es Tom Bischof, der in der 39. Minute das Skore für Deutschland eröffnete. Rund 30 Minuten vor Schluss erhöhte Florian Wirtz dann verdient auf 2:0. Neben den beiden Toren durften die Fans in München auch die Einwechslung des 1000. deutschen Nationalspieler sehen. In der 77. Minute wurde diese Ehre Mika Baur zuteil, der für Torschütze Bischof ins Spiel kam.

Zu einem Last-Minute-Unentschieden kam in Thessaloniki derweil die Niederlande. Nachdem es lange nach einem weiteren Überraschungssieg der Griechen ausgesehen hatte, glichen die Niederlande unter Trainer Xavi in der 89. Minute dank Tijjani Reijnders zum 2:2 aus und verhinderten damit die erste Niederlage unter dem neuen Coach.

Portugal feiert auch ohne Ronaldo

Portugal kam in der Gruppe 4 auch ohne Cristiano Ronaldo zu einem Sieg. Nachdem der Superstar am Mittwoch aus dem Camp abgereist war, weil Trainer Jorge Jesus verkündete, Ronaldo würde gegen Dänemark nicht in der Startelf stehen, gewann Portugal einen Tag später 4:2.

Dabei mussten die Gäste in Dänemark nach Toren von João Cancelo (13.) und Gonçalo Ramos (25.) zweimal den Ausgleich der Dänen hinnehmen. Einmal traf Mikkel Damsgaard (23.) und einmal Rasmus Höjlund (53.). Doch dank Vitinha, der rund 25 Minuten vor Schluss zum 3:2 traf und João Felix, der das 4:2 realisierte, kam Portugal trotzdem zum dritten Sieg im dritten Spiel.

Im zweiten Spiel der Gruppe 4 sorgte Wales für einen überraschenden Sieg gegen Norwegen. Für die Waliser war das 2:1 nach zwei Niederlagen der erste Erfolg in der Nations League. Die Norweger mussten die Partie ab der 46. Minute und einer roten Karte gegen Torbjörn Heggem in Unterzahl bestreiten. (sda)