Nagelsmann zu Chelsea? FC Bayern winkt Millionensumme

Julian Nagelsmann: Der deutsche Trainer steht offenbar bei Chelsea hoch im Kurs Bild: keystone

Nagelsmann zu Chelsea? Bayern München winkt Millionensumme

Julian Nagelsmann wurde erst vor anderthalb Wochen beim FC Bayern freigestellt. Nun wird er mit einem neuen Klub in Verbindung gebracht.

Der FC Chelsea will offenbar Julian Nagelsmann als neuen Trainer unter Vertrag nehmen. Nach der Trennung von Graham Potter ist der Ex-Bayern-Coach laut Sky und Transfer-Journalist Fabrizio Romano der Favorit auf den vakanten Posten.

Demnach wurde Nagelsmanns Name am gestrigen Samstag bei einer internen Sitzung der Chelsea-Bosse erwähnt. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die «Blues» den deutschen Trainer unter Vertrag nehmen wollen, müssten sie eine Ablösesumme an den FC Bayern zahlen. Denn der Vertrag des 35-Jährigen beim FC Bayern ruht, wurde also nicht aufgelöst. Das führt zu einer ähnlichen Ausgangslage wie bei Spielertransfers – auch die Klubs müssen sich einigen.

Da Nagelsmann noch Vertrag bis 2026 hat und Bayern Berichten zufolge mindestens 20 Millionen Euro für den Trainer an RB Leipzig zahlte, werden die Münchner eine Millionensumme von Chelsea fordern. Die Londoner, die seit der Übernahme durch den US-Amerikaner Todd Boehly über eine halbe Milliarde Euro in Spielertransfers investiert hat, wären finanziell zweifellos in der Lage, einen solchen Betrag zu zahlen.

Unklar ist jedoch, ob sich Nagelsmann so kurz nach seinem Aus in München einem neuen Klub anschliessen will. Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn sagte am Sonntagabend in der Talksendung «Sky90»: «Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass er in der Saison irgendwo noch Trainer wird.» Gleichzeitig fügte er an: «Er liebt den Fussball.» Nagelsmann könne gar nicht anders, als schnell wieder Trainer sein zu wollen.

Zuletzt wurde der 35-Jährige auch mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Die Spurs hatten sich von Trainer Antonio Conte getrennt. Eine öffentliche Reaktion von der Nagelsmann-Seite gab es jedoch nicht.

Besonders brisant: Sollte Nagelsmann tatsächlich den FC Chelsea übernehmen, würde er im Viertelfinale der Champions League auf Real Madrid treffen. Falls er sich dort durchsetzen könnte, würde im Halbfinale entweder Manchester City warten – oder der FC Bayern.