Mann des Spiels für Real Madrid: Karim Benzema mit drei Treffern. Bild: keystone

Real-Kantersieg mit Benzema-Blitz-Hattrick – keine Tore im Rhein-Derby

Bundesliga

Köln – Mönchengladbach 0:0

Für Borussia Mönchengladbach rücken die Europacup-Plätze immer weiter in die Ferne. Das 0:0 im Derby gegen den 1. FC Köln war das fünfte sieglose Spiel in Serie.

Rot-weisse Wand: Schal-Parade der Kölner Fans. Bild: keystone

Die Gelegenheit wäre gut gewesen für Mönchengladbach, den Rückstand auf die anvisierten vorderen Tabellenplätze etwas zu reduzieren, nachdem Freiburg, Leipzig und die Eintracht Frankfurt sieglos geblieben waren. Aber das Team um Goalie Jonas Omlin und Verteidiger Nico Elvedi musste letztlich froh um den einen Punkt sein. Köln war die bessere Mannschaft gewesen. Die ambitionierten Borussen haben seit dem 3:2-Sieg gegen Bayern München im Februar in fünf Spielen nur drei Punkte geholt.

Köln - Mönchengladbach 0:0

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi.

Premier League

Serie A

Bologna - Udinese 3:0 (2:0)

Tore: 3. Posch 1:0. 12. Moro 2:0. 49. Barrow 3:0. - Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (bis 58.).

Primera Division

Real Madrid – Valladolid 6:0

4:0 Real: Karim Benzema (36.). Video: streamja

Real Madrid - Valladolid 6:0 (4:0)

Tore: 22. Rodrygo 1:0. 29. Benzema 2:0. 32. Benzema 3:0. 36. Benzema 4:0. 73. Asensio 5:0. 92. Lucas 6:0.

Celta Vigo – Almeria 2:2

Haris Seferovic erzielte sein zweites Tor seit der Rückkehr in die höchste spanische Liga. Der zuletzt nicht für die Schweiz aufgebotene Stürmer traf beim 2:2 von Celta Vigo daheim gegen Almeria in der 10. Minute zum 1:1. Seit Anfang Februar hat der von Benfica Lissabon nach Galicien ausgeliehene Seferovic in acht Partien zwei Treffer erzielt.

Der Torschütze etwas verdeckt: Seferovic (rechts). Bild: keystone

Celta Vigo - Almeria 2:2 (2:2)

Tore: 7. Babic 0:1. 10. Seferovic 1:1. 32. Puigmal 1:2. 42. Perez 2:2. - Bemerkungen: Celta Vigo mit Seferovic (bis 84.).

Ligue 1

Lille - Lorient 3:1 (1:0)

Tore: 13. Cabella 1:0. 77. Koné 1:1. 89. Zhegrova 2:1. 91. Zhegrova 3:1. - Bemerkungen: Lorient ohne Mvogo (verletzt). 79. Gelb-Rote Karte gegen Abergel (Lorient).

