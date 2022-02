Wegen Einmarsch in der Ukraine: Champions-League-Final angeblich nicht in St. Petersburg

Findet das Endspiel der Champions League am 28. Mai nicht in St.Petersburg statt? Wie diverse Medien berichten, sollen die UEFA-Verantwortlichen den russischen Gastgebern demnächst die Host-Rechte entziehen. Grund dafür ist der Einmarsch russischer Streitkräfte in der Ukraine.

Noch steht eine Bestätigung seitens des Europa-Verbands aus. Die UEFA hat allerdings eine Sondersitzung des Exekutivkomitees für den Freitagmorgen angekündigt. Dann soll ein definitiver Entscheid getroffen werden, allerdings wird noch nicht über einen möglichen Ersatzort bestimmt. (abu/sda)

Update folgt.