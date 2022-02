Sébastien Haller traf gegen Benfica doppelt – freute sich aber nur einmal. Bild: keystone

Treffsicherer Franzose und fliegender Portugiese – die Highlights des CL-Abends

Mit den Duellen zwischen Atlético Madrid und Manchester United sowie Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam sind gestern Abend die Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League zu Ende gegangen. Das lief in den zwei Partien.

Tadic sagt danke

Ajax Amsterdam begann in Lissabon (2:2) äusserst druckvoll. Von der ersten Minute an spielten die Niederländer blitzschnell nach vorne und kreierten viele Chancen. Und nach nicht ganz 20 Minuten wurden sie dafür belohnt. Noussair Mazraoui fand Dusan Tadic mit einer perfekten Flanke und der Serbe vollendete den Angriff mit einem herrlichen Halbvolley-Treffer.

Tadic bringt Ajax in Führung. Video: streamable

Allerdings genoss der Ajax-Angreifer auch extrem viele Freiheiten. Die Benfica-Verteidigung stand miserabel und liess auf Tadics Seite ein metergrosses Loch offen – da liess sich der 33-Jährige natürlich nicht zweimal bitten.

Bild: sreenshot

Haller bügelt aus

Nach dem Führungstor geriet der Ajax-Motor allerdings etwas ins Stottern. Und es war ausgerechnet der in seiner Debüt-Saison in der Königsklasse so stark aufspielende Sébastien Haller, der mit einem Eigentor den Benfica-Ausgleich besorgte. Doch Haller wäre nicht Haller, wenn er nicht auch noch auf der anderen Seite erfolgreich gewesen wäre. Nur drei Minuten nach dem Eigentor stellte er die Führung wieder her.

Erst Eigen- dann Führungstor: Haller bügelt Fehler aus. Video: SRF

Damit hat der ivorische Stürmer mit seinem elften Tor auch in seinem siebten Champions-League-Spiel überhaupt getroffen – als erster Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs. Und noch einen weiteren Rekord hat der Ajax-Akteur aufgestellt: Noch nie in der Geschichte der Königsklasse hat ein Spieler weniger Spiele (7) für seine ersten elf Treffer gebraucht.

Der fliegende Portugiese

Jeder Fussball-Fan hat noch das Tor des «fliegenden Holländers» Robin van Persie an der WM 2014 gegen Spanien im Kopf. Gestern gab es im Spiel zwischen Atlético Madrid und Manchester United (1:1) einen möglichen, würdigen Nachfolger zu sehen. João Felix krönte eine gute Startphase der Spanier schon nach sieben Minuten mit einem Kracher von einem Kopfball.

João Felix trifft wuchtig per Kopf. Video: SRF

Es war der erste Abschluss aufs Tor von United-Goalie David de Gea – und sollte für die restliche Spieldauer auch der einzige bleiben.

Rangnick beweist Händchen

Auch auf der anderen Seite gab es mit dem ersten Schuss gleich das erste Tor. Manchester Uniteds Trainer Ralf Rangnick bewies dabei ein gutes Händchen. In der 75. Minute wechselte er den erst 19-jährigen Anthony Elanga ein, der erst im irrelevanten letzten Gruppenspiel gegen YB sein Debüt in der Champions League gefeiert hatte.

Joker Elanga gleicht für ManUnited aus. Video: SRF

Der Youngster bezahlt Rangnick das Vertrauen sogleich zurück. Nach einem Pass von Bruno Fernandes und haarsträubendem Defensiv-Verhalten seitens Atléticos traf Elanga mit dem ersten Torschuss Manchesters an diesem Abend souverän zum 1:1. Dem Treffer haftete auch eine historische Note an: Es war der 500. Treffer der «Red Devils» in europäischen Wettbewerben.

Ronaldos Angstgegner

Dass Manchester United im Wanda Metropolitano kaum einen Fuss vor den anderen brachte, lag auch daran, dass Cristiano Ronaldo nicht viel gelang. Der portugiesische Superstar wurde von der Atlético-Verteidigung über 90 Minuten praktisch abgemeldet. Das ist in der Heimstätte der Madrilenen keine Seltenheit: In den letzten vier Spielen dort hat CR7 weder ein Tor erzielt, noch einen Assist gegeben und auch keinen Sieg gefeiert (3 Unentschieden, 1 Niederlage).