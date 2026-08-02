Sina Frei fährt erneut zu EM-Gold. Bild: keystone

Schweizer Doppelsieg an der Mountainbike-EM: Frei fährt erneut vor Keller zur Goldmedaille

Die Schweizerinnen sichern sich zum Abschluss der Heim-EM im Tessin einen weiteren Doppelerfolg. Im olympischen Cross-Country setzt sich Sina Frei vor Alessandra Keller durch.

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Wie schon am Donnerstag hielt Frei ihre Landsfrau auch am Sonntag in Schach. Überquerte sie die Ziellinie im Shorttrack vier Sekunden vor Keller, legte sie im Cross-Country 1:25 Minuten zwischen sich und die Zweitplatzierte. Die Entscheidung führte die 29-jährige Zürcherin in der fünften von sieben Runden herbei, in der sie Keller entscheidend distanzierte.

Bronze ging wie schon im Shorttrack an Jenny Rissveds. Die Topfavoritin aus Schweden, ihres Zeichens Weltmeisterin, aktuell Führende in der Weltcup-Gesamtwertung und Titelverteidigerin, büsste bereits mehr als zwei Minuten auf die Siegerin ein. Wie schon vor einem Jahr bei der EM in Melgaço klassierte sich Nicole Koller auch in Monteceneri auf dem undankbaren 4. Platz.

Rissveds hatte mit einem Defekt zu kämpfen. Video: SRF

Für die Schweizer Frauen war es der neunte EM-Titel im Cross-Country und der erste Doppelerfolg in dieser Disziplin an Europameisterschaften.

Silbermedaillengewinnerin Alessandra Keller sagte im SRF-Interview nach dem Rennen: «Es war ein mega hartes Rennen, aber auch ein gutes für mich. Ich fand meinen eigenen Flow, hatte aber ab der drittletzten Runde einen Platten. So musste ich nach hinten verteidigen. Es war ein gutes Rennen und ich bin froh, wie ich das gemeistert habe. Ein erneuter Doppelsieg zeigt, wie stark wir sind.»

Um 16.10 Uhr findet noch das Rennen der Männer statt. (riz/sda)