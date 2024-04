Servette-Torhüterin Ines Pereira musste gegen Zürich drei Mal hinter sich greifen. Bild: keystone

FCZ Frauen schlagen Leader Servette – es kommt frühestens im Final zum erneuten Duell

Nach der 18. und letzten Qualifikations-Runde der Women's Super League stehen die Viertelfinal-Paarungen fest. Zum Abschluss fügte Zürich den Qualifikationssiegerinnen von Servette die erste Saison-Niederlage zu.

Die Resultate

Servette – FC Zürich 0:3 (0:1)

GC – Thun 4:1 (2:1)

Basel – Rapperswil-Jona 5:1 (2:0)

St.Gallen – Aarau 3:2 (0:2)

YB – Luzern 2:0 (0:0)



Das Spitzenspiel zum Abschluss der Qualifikationsphase brachte für Tabellenführer Servette Chênois die erste Niederlage. Auf eigenem Platz mussten sich die Genferinnen den FCZ Frauen geschlagen geben. Pinther, Piubel und Mégroz erzielten die Treffer der Zürcherinnen zum 3:0-Sieg. An diesem hatte Torhüterin Benz mit mehreren starken Paraden einen grossen Anteil.

Servette und Zürich gehen als favorisierte Teams in die Playoffs. Da sie die Plätze 1 und 2 belegen, können sie einander frühestens im Final wiedersehen. Während der FCZ bis zu den Playoffs zwei Wochen Pause hat, stehen die Grenats nächste Woche im Cupfinal gegen YB nochmals im Einsatz.

Die vom Spielverlauf her spektakulärste Partie sahen die Zuschauerinnen im St.Galler Espenmoos. Aussenseiter Aarau führte zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel wendeten die Grün-Weissen durch Bachmann, Brunner und Dörig mit drei Toren zwischen der 57. und der 71. Minute das Blatt und gewannen noch mit 3:2.

Die Fans im Espenmoos feiern ihr Team. Bild: instagram/fcsg1879

Der FCSG bekommt es in den Playoffs mit dem FC Basel zu tun. Rot-Blau schlug Rapperswil-Jona sicher, Hoti steuerte zum 5:1-Sieg zwei Treffer bei.

Die Tabelle

Die Viertelfinals

Servette – Aarau

FC Zürich – Luzern

Basel – St.Gallen

YB – GC

Die Playoff-Viertelfinals und -Halbfinals werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Sie beginnen am 27./28. April. Der Final findet in diesem Jahr am 26. Mai in Thun statt. (ram)