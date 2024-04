Granit Xhaka (ganz links) und die Schale: Bald nicht mehr nur als Fotomontage ein Duo. Bild: www.imago-images.de

Du sagst, du kennst die Bundesliga? Dann sag uns, wer hier mit der Meisterschale jubelt!

Bald werden wir den Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka mit der Meisterschale sehen. Es sei denn, eine Pandemie lege unser Leben lahm (bitte nicht schon wieder!), ein Asteroid lösche unseren Planeten aus (bitte definitiv nicht!) oder Bayer Leverkusen schafft etwas, was man nur «Vizekusen» zutraut (und natürlich Schalke 04 und dem Hamburger SV): eine nicht zu verspielende Ausgangslage tatsächlich noch zu verspielen.

Sechs Runden sind in der Bundesliga noch zu absolvieren, in diesen kann ein Team maximal 18 Punkte holen. Leverkusens Vorsprung auf das punktgleiche Verfolgerduo Bayern München und VfB Stuttgart beträgt 16 Punkte. Gut möglich, dass Bayer 04 schon an diesem Wochenende jubeln darf.

Das in dieser Saison in allen Wettbewerben immer noch ungeschlagene Leverkusen steht unmittelbar vor dem ersten Gewinn des Meistertitel seiner Klubgeschichte.

Deshalb «Vizekusen»: 2002 holt Bayer eben nicht drei Titel, sondern verliert Meisterschaft, Pokal- und Champions-League-Final. Bild: imago-images.de

Das haben die Klubs, die im folgenden Quiz vorkommen, schon geschafft. Wir suchen Fussballer, die Deutscher Meister geworden sind. Mancher ist bekannter als ein anderer – aber wer die Schale will, muss sich schliesslich während 34 Runden beweisen. Das würde den Rahmen dieses Quiz sprengen, wir bleiben daher bei der Fussball-Zahl 11.

Viel Erfolg!

11 Fragen Wer jubelt mit der Meisterschale? Ziemlich simpel: Du siehst einen Fussballer, der Deutscher Meister geworden ist. Wen suchen wir?

Meister auf dem Sofa? Leverkusen könnte am Samstag Meister werden, ohne selber zu spielen. Sollten Bayern München (zuhause gegen Köln) und Stuttgart (zuhause gegen Frankfurt) verlieren, könnten sie den Tabellenführer nicht mehr einholen.



Spielt Leverkusens Konkurrenz nicht mit, hat es am Sonntag die erste Chance, alles klar zu machen. Um 17.30 Uhr empfängt Bayer 04 den SV Werder Bremen.