Alle glücklich: Fabian Schär und Newcastles Anhang. Bild: www.imago-images.de

«Happy Bo» macht Mainz glücklich – Schär trifft bei Newcastle-Sieg

Bundesliga

Bayern München – 1. FC Köln 2:0

Bayer Leverkusen kann frühestens morgen Sonntag erstmals Deutscher Meister werden. Von Rekordmeister Bayern München gab es keine (weitere) Schützenhilfe, er setzte sich zuhause gegen den Abstiegskandidaten Köln durch. Die Bayern taten sich lange schwer. Raphaël Guerreiro erlöste sie erst in der 65. Minute, nach einem Corner traf er herrlich per Weitschuss ins hohe Eck. Thomas Müller sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Davies ist als erster da, um Guerreiro zu feiern. Bild: keystone

Bayern München – 1. FC Köln 2:0 (0:0)

Tore: 65. Raphaël Guerreiro 1:0. 93. Müller 2:0.

Gladbach – Dortmund 1:2

Im Kampf um einen Champions-League-Platz feierte Dortmund im Borussen-Duell einen wertvollen Auswärtssieg. Für den BVB war Marcel Sabitzer Doppeltorschütze innert sechs Minuten Mitte der ersten Halbzeit. Die Dortmunder überstanden eine lange Unterzahl, nachdem Karim Adeyemi in der 55. Minute mit Gelb-Rot vom Feld musste.

Mann des Spiels: Marcel Sabitzer. Bild: keystone

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 1:2 (1:2)

Tore: 22. Sabitzer 0:1. 28. Sabitzer (Penalty) 0:2. 36. Wöber 1:2. - Bemerkungen: 55. Gelb-Rote Karte gegen Adeyemi (Borussia Dortmund). Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi. Borussia Dortmund mit Kobel.

Leipzig – Wolfsburg 3:0

Punktgleich mit Borussia Dortmund bleibt RB Leipzig. Der Brausehersteller gewann in der inoffiziellen Firmenfussballmeisterschaft gegen den Autokonzern aus Wolfsburg sicher.

RB Leipzig – Wolfsburg 3:0 (1:0)

Tore: 13. Olmo 1:0. 68. Sesko 2:0. 81. Openda 3:0. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger.

Mainz – Hoffenheim 4:1

Dank einer glanzvollen zweiten Halbzeit machte der FSV Mainz 05 im Abstiegskampf Terrain gut. Einen 0:1-Pausenrückstand wendete die Mannschaft des vormaligen FC-Zürich-Trainers Bo Henriksen in überzeugender Manier. Zwar liegt Mainz noch auf dem Relegationsplatz, doch zeigt die Formkurve nach oben. Unter Henriksen gab es nun in acht Spielen 14 Punkte, in den 21 Runden vor dem Trainerwechsel nur zwölf.

Bo Henriksen wird in Mainz als Magier verehrt. Bild: www.imago-images.de

Da Bochum im ersten Spiel nach der Entlassung von Thomas Letsch nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger Heidenheim hinaus kam, beträgt der Rückstand von Mainz auf Rang 15 nur noch einen Punkt.

Mainz 05 – Hoffenheim 4:1 (0:1)

Tore: 19. Kaderabek 0:1. 47. Burkardt 1:1. 51. Mwene 2:1. 63. Gruda 3:1. 88. Onisiwo 4:1. - Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 77.) und Fernandes (ab 85.).

Bochum – Heidenheim 1:1 (0:0)

Tore: 81. Schlotterbeck (Eigentor) 0:1. 90. Schlotterbeck 1:1. - Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Premier League

Newcastle – Tottenham 4:0

Fabian Schär erzielte in der 33. Runde der Premier League seinen vierten Saisontreffer. Der Schweizer Innenverteidiger markierte beim 4:0 von Newcastle United gegen Tottenham den Endstand. Er traf in der 87. Minute nach einem Corner per Kopf.

Während die «Magpies» dank dem zweiten Sieg in Folge zumindest zwischenzeitlich auf Rang 6 vorrückten, verpassten die «Spurs» den Sprung auf Champions-League-Platz 4, den das punktgleiche Aston Villa belegt.

Newcastle United – Tottenham 4:0 (2:0)

Tore: 30. Isak 1:0. 32. Gordon 2:0. 51. Isak 3:0. 87. Schär 4:0. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär (bis 93.).

Serie A

La Liga

Atlético Madrid – Girona 3:1 (2:1)

Tore: 4. Dowbyk 0:1. 34. Griezmann (Penalty) 1:1. 45.+6 Correa 2:1. 50. Griezmann 3:1.



Ligue 1

