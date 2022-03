Mit Hut, dutzenden Schals um die Arme und unzähligen Aufnähern auf der Kutte wurde Michael Zeman zur Kultfigur. Bild: imago

«Buschmann», der berühmteste Fan von Bayern München, ist tot

Eigentlich wollte er bei der WM-Auslosung am Freitag in Katar dabei sein. Doch nun ist der wohl berühmteste Fan des Rekordmeisters tot. Er starb kurz nach seiner Ankunft im WM-Gastgeberland.

Der FC Bayern München trauert um seinen wohl berühmtesten Fan. Michael Zeman, genannt «Buschmann», ist im Alter von nur 57 Jahren gestorben.

Laut der «Bild» starb Zeman auf einer Reise nach Katar kurz nach der Landung an einem Herzinfarkt. Bayern Münchens Edelfan war zur Auslosung der WM-Gruppen am Freitag in Doha vonseiten des WM-Gastgebers eingeladen worden. Er soll eine offizielle Einladung zur Zeremonie vom Supreme Committee Katar erhalten haben, «weil Sie den Fussball lieben und Ihrem Nationalteam so treu zur Seite stehen.»

Eines seiner letzten Bilder: Zeman vor rund einem Monat. Bild: imago

Seit 1987 fast immer dabei

Ein Freund Zemans sagte zu «Bild»: «Der Herzinfarkt muss auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel passiert sein. Er ist gestorben, bevor er in sein Hotel einchecken konnte. Tragisch.» Zeman soll keine Vorerkrankungen gehabt haben. Er hinterlässt seine Frau.

Seit 1987 war Zeman dem FC Bayern zu Trainingslagern und Spielen auf der ganzen Welt hinterhergereist. Mit seiner Kluft bestehend aus einer Kutte mit mehr als 100 Aufnähern und 40 Fan-Schals erlangte er Kultstatus in Münchens Fanszene. (t-online)