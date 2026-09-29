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Frauen-Nati startet in die WM-Playoffs – so sieht das Kader aus

Switzerland&#039;s Lia Waelti reacts after the FIFA 2027 Women&#039;s World Cup League B - Group B2 qualifying soccer match between Turkey and Switzerland, on Saturday, April 18, 2026, at Sinop Sehir ...
Die Schweizer Frauen-Nati nimmt gegen Israel die letzten Hürden der WM-Qualifikation in Angriff.Bild: keystone

Mit Lehmann und Fölmli, ohne Pilgrim – das Kader der Frauen-Nati für die WM-Playoffs

29.09.2026, 11:2629.09.2026, 12:07

Livia Peng bleibt im Schweizer Frauen-Nationalteam die Nummer 1 im Tor. Der Nationaltrainer Rafel Navarro setzt auch in den beiden WM-Playoffspielen gegen Israel auf die 24-jährige Keeperin von Chelsea.

Navarro betonte bei der Bekanntgabe seines Kaders zwar, dass die Schweiz über drei gute Torhüterinnen verfüge. Peng geniesst aber weiterhin sein Vertrauen und dürfte sowohl im Hin- als auch im Rückspiel gegen Israel zwischen den Pfosten stehen.

Nicht zur Verfügung steht Alayah Pilgrim. Die 23-jährige Stürmerin der AS Roma fühle sich derzeit nicht bei 100 Prozent, sagte der Spanier. Deshalb verzichtet er in den beiden Partien auf sie. Navarro hofft jedoch auf ein baldiges Comeback Pilgrims.

Wieder im Aufgebot steht hingegen Alisha Lehmann. Ihre Situation in England bezeichnet Navarro zwar als nicht optimal. Entscheidend sei für ihn jedoch, dass Lehmann wieder regelmässig zum Einsatz komme. Er bezeichnet die 27-Jährige weiterhin als wichtige Spielerin.

Nicht berücksichtigt wurde Ramona Bachmann. Abgeschrieben hat Navarro die 35-jährige YB-Spielerin allerdings nicht. Man habe Bachmann weiterhin auf dem Radar. Derzeit sei sie aber noch nicht wieder bei 100 Prozent ihres Leistungsvermögens.

Meinung der Spielerinnen vor zu Israel befragen

Auf die politisch aufgeladene Lage vor den Spielen gegen Israel angesprochen, sagt Navarro: «Momentan sprechen wir nur über Fussball.» Er sei sich der Lage natürlich bewusst und werde das auch noch mit den Spielerinnen besprechen. «Wir werden die Frauen fragen, was ihre Meinung ist, und sie auch entsprechend vorbereiten. Aber Stand jetzt sprechen wir nur über Fussball.»

Das Hinspiel der ersten Playoff-Runde findet am Freitag, 9. Oktober, im ungarischen Mezökövesd statt und beginnt um 18.30 Uhr. Vier Tage später folgt das Rückspiel in Sitten. Setzt sich die Schweiz gegen Israel durch, trifft sie in der nächsten Runde auf Österreich oder den Kosovo. Das grosse Ziel bleibt die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien. (abu/sda)

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