Sport

Fussball

Die 25 wichtigsten Schweizer Nationalspieler der letzten 25 Jahre



Bild: KEYSTONE

Das sind die 25 wichtigsten Schweizer Nationalspieler der letzten 25 Jahre

An der WM 1994 kehrte die Schweiz auf die grosse Fussballbühne zurück. Seither gehört sie zur erweiterten Weltspitze. Nun, ein Vierteljahrhundert später, winkt in der Nations League ein Titelgewinn. Wer in diesen 25 Jahren die Schweizer Nationalmannschaft am meisten geprägt hat.

Eines vorneweg: Es ist keine einfache Aufgabe, aus den vielen Schweizer Nationalspielern die 25 wichtigsten der letzten 25 Jahre zu bestimmen. Kann man überhaupt einen Aussenverteidiger der WM-Helden 1994 mit einem Stürmer von 2019 vergleichen? Ja, man kann. Indem man nicht in erster Linie die individuelle Klasse beurteilt, sondern die Bedeutung, die der Spieler für seine jeweilige Generation hatte. Und bevor du vergeblich Heinz Hermann suchst: Der bestritt sein letztes Länderspiel schon 1991 und fehlt deshalb.

25 Ricardo Rodriguez

Bild: AP

Aussenverteidiger

62 Länderspiele, 5 Tore (seit 2011)

Teilnahme an WM 2014, EM 2016 und WM 2018

Fällt weder auf noch neben dem Platz als grosser Redner auf. Doch Rodriguez liefert: Sein Platz auf der linken Aussenbahn ist unbestritten, auch wenn er zuletzt etwas zu stagnieren schien. Seine Standards sind oft eine Waffe.

24 Georges Bregy

Bild: KEYSTONE

Mittelfeldspieler/Stürmer

54 Länderspiele, 12 Tore (1984 bis 1994)

Teilnahme an WM 1994

Hat seinen Platz im Geschichtsbuch auf sicher, weil sein herrlicher Freistosstreffer gegen die USA 1994 im Pontiac Silverdome von Detroit das erste Schweizer WM-Tor seit 28 Jahren war. Da war der Walliser schon 36 Jahre alt, nach dem Turnier trat er zurück.

Die watson-Jury Sandro Zappella, Philipp Reich, Ralf Meile, Reto Fehr, Marius Egger und Adrian Eng. Gefragt war nicht, welche Spieler heute zu den besten gehören würden, sondern wer zu seiner Zeit prägend war.

23 Philippe Senderos

Bild: AP

Innenverteidiger

57 Länderspiele, 5 Tore (2005 bis 2016)

Teilnahme an WM 2006, EM 2008, WM 2010 und WM 2014

Noch in 50 Jahren wird beim Namen «Senderos» dieses eine Bild präsent sein: Wie er nach dem Tor gegen Südkorea an der WM 2006 mit blutender Wunde feiert. Damals glaubten wir alle, dass da ein Weltklasse-Verteidiger heranreift. Leider war das intelligente Sprachtalent dann so oft verletzt, dass es mit der überragenden Karriere nichts wurde. Gross war sie dennoch.

22 Raphael Wicky

Bild: KEYSTONE

Verteidiger/Mittelfeldspieler

75 Länderspiele, 1 Tor (1996 bis 2007)

Teilnahme an EM 1996, EM 2004 und WM 2006

Fiel wegen seiner defensiven Spielweise selten auf, aber noch seltener ab. Der smarte Walliser war ein beständiger Wert und auch abseits des Rasens eine wichtige Figur. Verriet nach der Karriere, dass es ihn als Bundesliga-Profi in den Ferien stets nach Hause zog und im Winter auf die Skipisten: «Ich habe das durchgezogen und meine Verträge nicht so genau gelesen.»

21 Pascal Zuberbühler

Bild: AP

Goalie

51 Länderspiele (1994 bis 2008)

Teilnahme an EM 2004, WM 2006 und EM 2008

Der Thurgauer hatte es bei Fans und Reportern nicht immer einfach, auch weil er stets offensiv seine Meinung kommunizierte und sich nicht hinter Floskeln versteckte. Sein grosses Turnier war die WM 2006, an der «Zubi» in vier Spielen zu Null spielte und beim Penalty-Ausscheiden im Achtelfinal gegen die Ukraine den Versuch von Andrej Schewtschenko parierte.

20 Diego Benaglio

Bild: KEYSTONE

Goalie

61 Länderspiele (2006 bis 2014)

Teilnahme an WM 2006, EM 2008, WM 2010 und WM 2014

Wurde für die EM 2008 zur Schweizer 1 bestimmt. Behielt die Position als Stammgoalie, denn er zählte während einigen Jahren zu den besten Torhütern der Welt. An der WM 2010 hielt er den sensationellen 1:0-Sieg über Spanien fest.

19 Stéphane Henchoz

Bild: KEYSTONE

Innenverteidiger

72 Länderspiele, 0 Tore (1993 bis 2005)

Teilnahme an EM 1996 und EM 2004

Im Nationalteam während Jahren unumstrittene Leaderfigur in der Abwehr. Hatte seine beste Zeit als Fussballer um die Jahrtausendwende bei Liverpool just zu einer Zeit, in der die Nati eher schwach war. «Ich bedaure, dass ich nie an einer WM spielen konnte», sagt Henchoz heute im Rückblick.

18 Alain Geiger

Bild: KEYSTONE

Verteidiger

112 Länderspiele, 5 Tore (1980 bis 1996)

Teilnahme an WM 1994 und EM 1996

Noch mehr Länderspiele für die Schweiz bestritt nur Heinz Hermann (118 Einsätze). Geiger war eineinhalb Jahrzehnte der Abwehrchef des Teams, das zunächst erfolglos war. Im Herbst seiner Karriere durfte er endlich an Turnieren glänzen: An der WM 1994 bestritt er alle vier Spiele, nach der EM 1996 gab er seinen Nati-Rücktritt.

17 Yann Sommer

Bild: EPA/KEYSTONE

Goalie

45 Länderspiele (seit 2011)

Teilnahme an WM 2014, EM 2016 und WM 2018

Als Diego Benaglio nach der WM in Brasilien zurücktrat, folgte Sommer als neue Nummer 1 im Schweizer Tor. Trotz starker Konkurrenz war sein Status kaum je bestritten, mit seinen Leistungen liess er Diskussionen gar nicht gross aufkommen. Hat als 30-jähriger Goalie noch einige gute Jahre vor sich.

16 Valon Behrami

Bild: KEYSTONE

Mittelfeldspieler

80 Länderspiele, 2 Tore (2005 bis 2018)

Teilnahme an WM 2006, EM 2008, WM 2010, WM 2014, EM 2016 und WM 2018

In jungen Jahren oft missverstanden, mauserte sich zum unverzichtbaren Leader. Bleibt als «Krieger» in Erinnerung, der Brasiliens Star Neymar an der WM 2018 an die ultrakurze Leine band. Und natürlich für seinen Einsatz beim 2:1-Siegtor gegen Ecuador vier Jahre zuvor, das er in der Nachspielzeit mit einem Tackling im eigenen Strafraum einleitete. Sein Abgang war unwürdig, weil vom Verband und Trainer Vladimir Petkovic schlecht kommuniziert wurde.

15 Murat Yakin

Bild: KEYSTONE

Verteidiger

49 Länderspiele, 4 Tore (1994 bis 2004)

Teilnahme EM 2004

Trug schon weisse Fussballschuhe, als alle anderen noch schwarze Treter an den Füssen hatten. Eigentlich erstaunlich, dass er nicht mehr Länderspiele auf seinem Konto hat. Der «Tolggen» im Reinheft war der verschossene Penalty bei der peinlichen 0:1-Niederlage in Aserbaidschan («Debaku»).

14 Tranquillo Barnetta

Bild: KEYSTONE

Mittelfeldspieler

75 Länderspiele, 10 Tore (2004 bis 2014)

Teilnahme an EM 2004, WM 2006, EM 2008, WM 2010, WM 2014

Wurde schon kurz nach dem 19. Geburtstag an die EM in Portugal mitgenommen. Reifte danach zum Leader heran, traf an der WM 2006 beim von der Stimmung her unübertroffenen 2:0 gegen Togo in Dortmund. Später von Ottmar Hitzfeld als Leaderfigur während eines Umbruchs als Führungsspieler geschätzt, von Vladimir Petkovic stillos abserviert.

13 Gökhan Inler

Bild: KEYSTONE

Mittelfeldspieler

89 Länderspiele, 7 Tore (2006 bis 2015)

Teilnahme an EM 2008, WM 2010 und WM 2014

Legte eine Karriere hin, die ihm als 20-Jähriger wohl niemand zugetraut hatte. Das einst verkannte Talent schaffte es bis zum Captain der Schweizer Nationalmannschaft, dirigierte sie im defensiven Mittelfeld – und wurde von Vladimir Petkovic knallhart aus dem Team geworfen, als er auf dem Weg zu Leicester Citys sensationellem Meisterschaftsgewinn kaum Einsätze erhielt.

12 Patrick Müller

Bild: KEYSTONE

Verteidiger/Mittelfeldspieler

81 Länderspiele, 3 Tore (1998 bis 2010)

Teilnahme an EM 2004, WM 2006 und EM 2008

War während Jahren der unantastbare Abwehrchef des Nationalteams. Wunderbar sein Tor gegen Jugoslawien als junger Einwechselspieler, trug später als Serienmeister mit Lyon das «Sieger-Gen» in die Mannschaft.

11 Adrian Knup

Bild: KEYSTONE

Stürmer

49 Länderspiele, 26 Tore (1989 bis 1996)

Teilnahme an WM 1994

Ein Knipser mit beeindruckender Tor-Quote. Traf an der WM 1994 beim imposanten 4:1-Sieg über Rumänien doppelt. Dass ihn Artur Jorge nicht für die EM 1996 aufbot, löste einen Fan-Aufstand aus.

10 Johann Vogel

Bild: KEYSTONE

Mittelfeldspieler

94 Länderspiele, 2 Tore (1995 bis 2007)

Teilnahme an EM 1996, EM 2004 und WM 2006

Trotz fast 100 Einsätzen für die Nationalmannschaft einer der umstrittensten Schweizer Fussballer überhaupt, als «Meister des Quer- und Rückpasses» verhöhnt. War im defensiven Mittelfeld jedoch eine Bank. Sein Abgang erfolgte im Streit, unvergessen ist seine telefonische Ansage an Nationaltrainer Köbi Kuhn: «Ich steige in den Flieger und tätsche dir eins!»

9 Kubilay Türkyilmaz

Bild: AP

Stürmer

62 Länderspiele, 34 Tore (1988 bis 2001)

Teilnahme an EM 1996

Vor der WM 1994 ist der Goalgetter monatelang verletzt, meldet sich dann vor dem Turnier wieder als fit. Roy Hodgson verzichtet dennoch auf ein Aufgebot. «Kubi» kündigt seinen Nati-Rücktritt an, kommt aber zurück. Dank seinem Penaltytor holt die Schweiz zum Start der EM 1996 ein 1:1 gegen Gastgeber England. Lange ist der Tessiner Rekordtorschütze der Schweiz.

8 Stephan Lichtsteiner

Bild: KEYSTONE

Aussenverteidiger

105 Länderspiele (seit 2005)

Teilnahme an EM 2008, WM 2010, WM 2014, EM 2016, WM 2018. Captain seit 2015

Ein Musterprofi und auf Rechtsaussen während Jahren unantastbar. In jungen Jahren ein Feuerkopf, mit der Captainbinde am Arm etwas zurückhaltender. Als Antreiber aber immer noch mit dem gleichen Feuer wie als Jungspund.

7 Stéphane Chapuisat

Bild: KEYSTONE

Stürmer

103 Länderspiele, 21 Tore (1989 bis 2004)

Teilnahme an WM 1994, EM 1996 und EM 2004

Erreichte in der Nationalmannschaft nicht die Tor-Quote wie bei seinen Klubs, aber machte alleine durch seine Präsenz die Mitspieler besser und schuf Räume für die Sturmpartner. Prägte zwei Generationen des Schweizer Fussballs.

6 Alain Sutter

Bild: KEYSTONE

Mittelfeldspieler

62 Länderspiele, 5 Tore (1985 bis 1996)

Teilnahme an WM 1994

«Wie: Nur fünf Tore?», fragst du dich vielleicht. Ja, denn Sutter war mehr der Vorbereiter. In Erinnerung ist der Berner Querdenker mit wallendem Haar aber dennoch besonders wegen eines Treffers: Trotz gebrochenem Zeh schoss er die Schweiz beim legendären 4:1-Sieg über Rumänien an der WM 1994 in Führung. Heute sagt er: «Das beste Länderspiel, bei dem ich auf dem Platz stand. Das perfekte Spiel.» Galt ein Jahr später als Rädelsführer des «Stop it, Chirac!»-Protests (was nicht stimmte, denn es war eine Aktion der Mannschaft und Sutter nur derjenige, der das Transparent auf den Platz trug) und wurde von Artur Jorge vor der EM 1996 ausgebootet.

5 Hakan Yakin

Bild: KEYSTONE

Mittelfeldspieler/Stürmer

87 Länderspiele, 20 Tore (2000 bis 2011)

Teilnahme an EM 2004, WM 2006, EM 2008 und WM 2010

In lichten Momenten unbestritten ein Genie, aber die Frage ist erlaubt: Wäre nicht noch mehr dringelegen? Der jüngere der Yakin-Brüder galt nicht als der fleissigste Fussballer, ging eher sorglos durchs Leben und schien sein enormes Potenzial zu selten auszureizen. In der Kreativabteilung war er mit seinem linken Goldfuss oft der einzige Hoffnungsträger der Nati. An Turnieren fiel er eigentlich nur einmal positiv auf: 2008 an der EM im eigenen Land, wo er alle drei Schweizer Tore schoss. Dumm nur, dass die Schweiz schon nach zwei Spielen ausgeschieden war und das 2:0 gegen Portugals B-Team somit bloss noch ein Schönheitspreis war.

4 Ciriaco Sforza

Bild: KEYSTONE

Mittelfeldspieler

79 Länderspiele, 7 Tore (1991 bis 2001)

Teilnahme an WM 1994 und EM 1996

War der Spielgestalter der grossen «Generation der Wiedergeburt» des Schweizer Fussballs. Kreativität, Zweikampfstärke, eine gute Übersicht und Ballsicherheit – Sforza brachte alles mit, was ein Weltklasse-Regisseur haben musste. Und Weltklasse war er auf dem Zenit seines Schaffens.

3 Granit Xhaka

Bild: EPA/KEYSTONE

Mittelfeldspieler

73 Länderspiele, 10 Tore (seit 2011)

Teilnahme an WM 2014, EM 2016 und WM 2018

Gehörte der formidablen Equipe an, die 2009 den U17-Weltmeistertitel holte. Keine zwei Jahre später debütierte Xhaka in der A-Nationalmannschaft, aus der er seither nicht mehr wegzudenken ist. Im Mittelfeld hält er den Laden mit seiner Spielintelligenz defensiv zusammen. Wirbelte an der WM 2018 Staub auf, indem er seinen Treffer gegen Serbien mit dem «Doppeladler-Gruss» bejubelte – so wie er ⬇️.

2 Xherdan Shaqiri

Bild: EPA

Mittelfeldspieler/Stürmer

80 Länderspiele, 22 Tore (seit 2010)

Teilnahme an WM 2010, WM 2014, EM 2016 und WM 2018

Shaqiri ist der Offensivmotor des Nationalteams – wehe, wenn er stottert. Mit seinem Spielwitz, seiner Kraft, seiner Technik, seiner Schlitzohrigkeit und seinen Flanken kurbelt er das Schweizer Spiel an. Und er erzielt selber viele Tore, hat schon jetzt mehr auf dem Konto als Chapuisat. Im Herbst wird «Shaq» erst 28 Jahre alt. Er hat genau wie Xhaka das Zeug, dereinst Heinz Hermann (118 Länderspiele) als Rekordinternationaler abzulösen.

1 Alex Frei

Bild: KEYSTONE

Stürmer

84 Länderspiele, 42 Tore (2001 bis 2011)

Teilnahme an EM 2004, WM 2006, EM 2008 und WM 2010

Es gab keinen Schweizer Fussballfan, den Frei kalt liess. Seine Nati-Karriere war ein stetes Auf und Ab. An der EM 2004 wurde er überführt, wie er Steven Gerrard anspuckte. Dann war Frei ein Barrage-Held gegen die Türkei und traf an der WM 2006, konnte aber gegen die Ukraine das Aus nicht abwenden, weil ihn Köbi Kuhn kurz vor dem Penaltyschiessen auswechselte. 2008 verletzte er sich im Auftaktspiel schwer, 2010 erlitt er im Abschlusstraining vor dem ersten Match eine Verletzung und war danach nicht «der Alte».

Trotz vieler, vieler Tore war der ehrgeizige Frei bei manchen Fans so unbeliebt, dass sie ihn bei Heimspielen auspfiffen, was schliesslich zum Rücktritt führte. Der Baselbieter verliess die Bühne als Schweizer Rekordtorschütze; seine 42 Treffer sind eine Marke, die wohl noch lange Bestand haben wird. Die nächsten, derzeit aktiven Verfolger sind Xherdan Shaqiri (22 Tore) und Haris Seferovic (17). Alex Frei polarisierte sehr oft – doch nüchtern betrachtet war er der wichtigste Schweizer Nationalspieler der letzten 25 Jahre.

Einverstanden?

Wenn du anderer Ansicht bist: Die Kommentarspalte ist offen. Da darfst du übrigens auch schreiben, dass wir goldrichtig liegen.

