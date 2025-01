Vinicius muss nach dem Platzverweis von mehreren Leuten zurückgehalten werden. Bild: www.imago-images.de

Rot und fast den Schiri angegriffen – Vinicius dreht gegen Valencia durch

Mehr «Sport»

Am Ende gewann Real Madrid das Auswärtsspiel dank einer Wende mit 1:2. Luka Modric (85.) und Jude Bellingham (95.) sorgten für die ganz späte Wende, nachdem Valenica früh in Führung gegangen war. Trotzdem sprach nach dem Schlusspfiff wieder einmal alles über Vinicius Junior.

Der Brasilianer leistete sich eine Undiszipliniertheit und flog zum dritten Mal in seiner Karriere mit direkt rot vom Platz. In der 79. Minute lieferte sich der Flügelstürmer ein leichtes Scharmützel mit Valencia-Goalie Stole Dimitrievski. Und als sich sein Gegner umdrehte, stiess Vinicius diesen mit den Händen in den Hinterkopf. Natürlich liess sich Dimitrievski etwas dramatisch fallen, trotzdem blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als die rote Karte zu zücken.

Was fast mehr zu reden gibt als Vinicius' Platzverweis ist seine Reaktion darauf. Als der Schiedsrichter nach dem Videostudium die rote Karte zeigte, rastete der 24-Jährige richtiggehend aus. Nur eine schnelle Reaktion von Real-Verteidiger Antonio Rüdiger schien zu verhindern, dass Vinicius den Unparteiischen physisch anging.

Selbst als Rüdiger seinen Mitspieler wegzog, deckte Vinicius den Schiedsrichter mit Gesten und offensichtlich scharfen Worten ein. Nach der Partie meldete sich der Brasilianer in den sozialen Medien kurz angebunden zu Wort. «Sorry und danke an die Mannschaft», schrieb er auf X.

Real-Trainer Carlo Ancelotti war mit dem Platzverweis gegen seinen Spieler nicht einverstanden. «Das war keine rote Karte. Der Goalie schubst ihn, er schubst zurück. Es hätte Gelb für beide sein sollen. Wir werden das anfechten», sagte Ancelotti nach dem Spiel. (abu)