«Ich werde ewig mit dem Verein verbunden sein» – Müller wird Bayern verlassen

Thomas Müller und der FC Bayern München beenden im Sommer ihre grosse Erfolgsgeschichte. Der auslaufende Vertrag des 35-jährigen Offensivspielers wird nicht verlängert.

Dies gab Thomas Müller in den sozialen Medien bekannt, in dem er schrieb: «Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spass mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen. Diese Rolle hätte ich mir auch im nächsten Jahr gut vorstellen können. Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln.» Damit setzte er den Spekulationen um seine Person ein Ende.

Müller wechselte 2000 im Alter von 10 Jahren vom TSV Pähl in die Jugendabteilung der Bayern. Am 15. August 2008 gab er sein Debüt in der Bundesliga. Er gewann mit den Münchnern unter anderem zweimal die Champions League (2013 und 2020), holte zwölfmal den Meistertitel und wurde sechsmal Cupsieger. Unter Trainer Vincent Kompany spielte er allerdings nur noch eine Nebenrolle, stand er in wettbewerbsübergreifend 43 Saisonspielen bloss zwölfmal in der Startelf.

Müller ist mit bisher 743 Pflichtspielen für die Bayern, in denen er 247 Tore erzielte, der Rekordspieler des Vereins. Zudem ist der Weltmeister von 2014 der erste Spieler, der 350 Siege in der Bundesliga bejubelt hat. Die Münchner hoffen, auf den 131-fachen deutschen Internationalen über das Karriereende hinaus bauen zu können. Zuerst wird aber spannend zu sehen sein, wo Müller seinen weiteren Weg sieht. Ein neuer Klub in der Bundesliga kann ausgeschlossen werden. Ob ihn das Ausland reizt? Hin und wieder wurde über einen Wechsel in die USA spekuliert.

