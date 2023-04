Die Szene, die in Erinnerung bleiben wird: Gregor Kobel haut vor dem 0:1 am Ball vorbei. Bild: www.imago-images.de

Kobels Luftloch leitet BVB-Niederlage im Spitzenkampf ein – Bayern wieder Erster

Dortmunds Schweizer Goalie Gregor Kobel ist beim Bayern-Einstand von Thomas Tuchel die tragische Figur: Beim 2:4 gehen zwei Gegentore auf seine Kappe. Der Serienmeister aus München erobert damit die Tabellenspitze zurück.

Selten schien die Chance so gross für Borussia Dortmund, die Pleitenserie in München zu beenden. Seit Mitte November hatte der Bayern-Jäger nicht mehr verloren und war als Leader zum Serienmeister gereist. Zudem kehrte der bisher so starke Gregor Kobel ins Tor der Schwarz-Gelben zurück. Doch ausgerechnet der Schweizer stand am Ursprung eines brutalen Absturzes.

Nach einem engagierten Beginn kam das Unheil in der 13. Minute. Kobel säbelte an einem weiten Ball Upamecanos vorbei und schenkte den Bayern die Führung, ohne dass diese eine Torchance gehabt hätten.

1:0 Bayern: Dayot Upamecano (13.). Video: streamja

Fünf Minuten später erhöhte Thomas Müller nach einem Corner auf 2:0, nach weiteren fünf Zeigerumdrehungen liess Kobel einen Weitschuss Leroy Sanés nach vorne abklatschen – wieder sagte Müller «Danke».

2:0 Bayern: Thomas Müller (18.). Video: streamja

3:0 Bayern: Thomas Müller (23.). Video: streamja

Spätestens nach dem 4:0 durch Kingsley Coman gleich nach der Pause ging es nur noch um die Höhe der Demontage. Dem neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel gelang damit ein Start nach Mass. Er liess sein Team vorsichtiger agieren als sein Vorgänger Julian Nagelsmann und wurde – auch dank Kobels Patzern – für die Taktik üppig belohnt.

4:0 Bayern: Kingsley Coman (50.). Video: streamja

Yann Sommer, der zweite Schweizer Goalie auf dem Platz, war lange nahezu arbeitslos und kassierte in den letzten 20 Minuten doch noch zwei Gegentreffer. Es war aus BVB-Sicht nicht mehr als Resultatkosmetik.

Bayern München - Dortmund 4:2 (3:0)

Tore: 13. Kobel (Eigentor) 1:0. 18. Müller 2:0. 23. Müller 3:0. 51. Coman 4:0. 72. Can 4:1. 90. Malen 4:2. - Bemerkungen: Bayern München mit Sommer. Dortmund mit Kobel. (ram/sda)