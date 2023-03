Beim letzten Duell der beiden traf Anthony Modeste (rechts) zum 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit. Bild: keystone

Kampf um Platz 1 – das müssen die Bayern vor dem Duell mit BVB ändern

Es könnte zu einer Vorentscheidung im Kampf um die deutsche Meisterschaft kommen. Borussia Dortmund fährt als Tabellenführer zum «Klassiker» nach München und könnte den Abstand auf die Bayern mit einem Sieg auf vier Punkte vergrössern. Thomas Tuchel ist als neuer Coach des Rekordmeisters im Spiel gegen seine Ex-Klub direkt gefordert.

Ungewohnte Lage in München. Lediglich als Tabellenzweiter geht der deutsche Rekordmeister (Samstag, 18.30 Uhr) ins Top-Spiel gegen Borussia Dortmund. Doch um gegen den BVB bestehen zu können, müssen sich die Münchner deutlich steigern.

Die Bayern sorgten vor allem mit der Entlassung von Julian Nagelsmann in der vergangenen Woche für Schlagzeilen. Nach der Niederlage gegen Leverkusen kamen die Verantwortlichen der Münchner zum Entschluss, sich vom 35-Jährigen zu trennen. An seiner Bilanz gegen die «schwarz-gelben» kann es bei drei Siegen und einem Unentschieden aus vier Spielen nicht gelegen haben.

Sein Nachfolger Thomas Tuchel steht gleich zu Beginn seiner Bayern-Karriere vor dem Duell mit seinem Ex-Klub. Viel Zeit für frische Ideen hatte Tuchel aufgrund der Länderspielpause allerdings nicht. Bei seiner Antritts-Pressekonferenz verwies der Welttrainer des Jahres 2021 ohnehin darauf, dass er in der Kürze der Zeit, keine grossen Wechsel am System und in den Abläufen vornehmen könne. «Weniger ist mehr», es gehe lediglich darum, einige Details anzupassen.

Thomas Tuchel (in der Mitte) steht gegen den BVB zum ersten Mal, als Cheftrainer des FC Bayern München an der Seitenlinie. Bild: keystone

Genau wegen dieser kleinen Details konnte der deutsche Rekordmeister unter Nagelsmann lediglich fünf der letzten zehn Ligaspiele gewinnen. Logischerweise wird an der Säbenerstrasse auf extrem hohem Niveau gejammert, doch wer alle drei Titel gewinnen will, braucht die Liebe zum Detail.

Diese kleinen Fehler kosteten die Bayern nach der WM-Pause die Tabellenführung. Beim 1:1 gegen den FC Köln lassen die Münchner Ellyes Shkiri, bei einem Eckball, komplett unbewacht an den zweiten Pfosten laufen. Dort kommt der Kölner dann nach einer Kopfballverlängerung an den Ball und muss diesen nur noch einschieben. Nur wegen Joshua Kimmichs Traumtor in der 90. Minute holt der FCB überhaupt einen Punkt in dieser Partie.

Der Treffer von Ellyes Shkiri gegen Bayern. Video: YouTube/FC Bayern Matchday Center

Nur vier Tage später sorgte erneut schwaches Defensivverhalten für Punktverluste bei den Münchnern. Bei einem Konter der Frankfurter lassen sich die Abwehrspieler des FC Bayern von Daichi Kamada und Randal Kolo Muani düpieren. Die beiden Angreifer der Eintracht spielen die gesamte Bayern-Defensive aus. Kolo Muani liess seinen Landsmann Dayout Upamecano im eins-gegen-eins stehen und traf zum 1:1-Ausgleich für die Eintracht.

Kolo Muani trifft gegen die Bayern. Video: YouTube/Kinry

Auch im letzten Spiel unter Nagelsmann, bei der Niederlage in Leverkusen lief nicht alles rund. Zwei überflüssige Penaltys kosteten den Rekordmeister in der BayArena erneut wichtige Punkte und den 35-Jährigen schliesslich auch seinen Job.

Gerade an diesen Unkonzentriertheiten in der Defensiv-Arbeit gilt es für Tuchel anzusetzen. Zumal die Gegentreffer in den obengenannten Beispielen alle vermeidbar gewesen wären, aber ohne Fehler gibt es nun mal keine Tore.

Dass der BVB solche Fehler ebenfalls gnadenlos bestrafen kann, zeigte sich im Hinspiel. Der deutsche Rekordmeister führte dank Treffern von Leroy Sané und Leon Goretzka bereits mit 2:0. Ab der 70. Spielminute wurden die Münchner, jedoch nachlässig und liessen die Hausherren wieder ins Spielkommen.

Zunächst traf der junge Youssoufa Moukoko zum 1:2, ehe Anthony Modeste in der 95. Minute zum 2:2-Ausgleich einköpfte. Gerade der Treffer zum 2:2, zeigte wie passiv und hilflos die Münchner-Abwehr teilweise agierte.

Modeste trifft zum Ausgleich gegen Bayern München. Video: YouTube/Borussia Dortmund

Allerdings zeigte der deutsche Meister in dieser Saison auch schon, wie perfektes Defensivverhalten geht. In der Champions League mussten die Münchner in acht Spielen lediglich zwei Gegentreffer hinnehmen und blieben sowohl in beiden Spielen gegen den FC Barcelona, als auch gegen Paris-Saint-Germain ohne Gegentreffer.

An den Spielen gegen PSG dürfte sich Tuchel höchstwahrscheinlich orientieren. Den Bayern gelang es, die hochdekorierte PSG-Offensive über zwei Spiele ohne Treffer zu halten. In beiden Spielen war die Abstimmung in der Hintermannschaft optimal.

Hinzu kommt, dass die Umstellung von Nagelsmann auf ein System mit Dreierkette Tuchel auch entgegenkommt. Bereits in seiner Zeit beim FC Chelsea bevorzugte der Deutsche die 3-4-2-1-Formation, in welcher auch die Bayern zuletzt häufiger agierten.

Tuchels Hauptaufgabe vor dem «Klassiker» dürfte darin gelegen haben, Leroy Sané wieder Selbstvertrauen einzuhauchen, Joao Cancelos Offensivdrang als Aussenverteidiger optimal zu nutzen und die weiteren Rückkehrer der Länderspielreise innerhalb von kürzester Zeit bestens auf den BVB vorzubereiten.

Joao Cancelo sammelte in neun Spielen für die Münchner bereits fünf Scorerpunkte. Bild: keystone

Tuchels grosse Stärke liegt gerade in dieser Detailversessenheit. Der Champions-League-Sieger von 2021 ist ein sehr akribischer Arbeiter und dürfte selbst in kürzester Zeit einen optimalen Matchplan für sein Team erarbeiten.

Die Vergangenheit zeigte bereits, dass ein Trainerwechsel bei den Bayern vor dem Duell mit dem Rivalen aus Dortmund neue Kräfte freisetzen kann. Auch Hansi Flick übernahm die Geschicke beim deutschen Rekordmeister vor dem Spiel gegen den BVB, welches mit 4:0 gewonnen wurde, und führte die Bayern zu erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte. Sieben Spieler aus der damaligen Startelf, sind auch heute noch für den FCB im Einsatz.

Hansi Flick feierte seinen ersten Bundesliga-Sieg gegen den BVB. Bild: AP

Möglicherweise sind die «schwarz-gelben» sogar ein gutes Omen für Tuchel. Die letzten acht Bundesligaspiele in München gingen alle verloren, darunter mitunter deutliche Niederlagen über 4:0, 5:0, 6:0 oder 5:1. Letztmals gewinnen konnten die Borussen in der bayrischen Landeshauptstadt im DFB-Pokal-Halbfinal 2017 mit 3:2. Damals hiess der Trainer des BVB noch: Thomas Tuchel.