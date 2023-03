Die Rückkehr von Bayern München zum FC Hollywood

Julian Nagelsmann (links) wird beim FC Bayern von Thomas Tuchel (rechts) ersetzt. Bild: keystone

Diese 10 aktuellen Episoden beweisen: Bayern München ist wieder der «FC Hollywood»

Der FC Bayern München sorgt trotz Länderspiel-Pause für Furore in der Bundesliga. In der Entlassung von Julian Nagelsmann findet nun das Drehbuch rund um den «FC Hollywood» seinen neuerlichen Höhepunkt.

Das Jahr 2023 ist noch nicht das des FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister sorgt rund um den Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel mal wieder für Geschichten wie sie nur der Fussball schreibt. Die Münchner machen dadurch ihrem längst vergessen geglaubten Ruf als «FC Hollywood» mal wieder alle Ehre.

Neuers Ski-Urlaub

Nachdem WM-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft in Katar, wollte Torwart Manuel Neuer sich im Ski-Urlaub vom Fussball ablenken. Doch bei einer Skitour brach er sich den Unterschenkel. Mit seiner Verletzung brachte der Weltmeister von 2014 die Verantwortlichen des FC Bayern in eine missliche Lage.

Neuer fällt für die entscheidenden Saisonphasen ausfallen und die Bayern sahen sich zum Handeln gezwungen. Mit Nati-Goalie Yann Sommer wurde der passende Ersatz gefunden, der die Münchner allerdings satte acht Millionen Euro Ablöse kostete.

Das Ende einer Ära

Nach Neuers Verletzung kam es Ende Januar dann zum endgültigen Bruch zwischen Julian Nagelsmann und Bayerns langjährigem Torwarttrainer Toni Tapalovic. Das Verhältnis der beiden war ohnehin schon nicht das beste, da Tapalovic, welcher unter Flick noch in den Co-Trainerstab berufen wurde, von Nagelsmann wieder zum reinen Goaliecoach gemacht wurde.

Toni Tapalovic (rechts) mit Yann Sommer (links). Bild: www.imago-images.de

Salihamidzic begründete die Trennung von Tapalovic mit «Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit.» Der enge Vertraute von Manuel Neuer zeigte sich von seiner Entlassung überrascht, «Nach mehr als einem Jahrzehnt endet heute überraschend meine Zeit beim FC Bayern München», schrieb der 42-Jährige bei Instagram.

Langzeitprojekt Nagelsmann

Noch in der Woche vor der 1:2-Niederlage des FC Bayerns bei Bayer Leverkusen erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer Julian Nagelsmann sei ein «Langzeitprojekt» beim FC Bayern. Diese Aussage war eine Woche später bereits passé.

Präsident des FC Bayern München: Herbert Hainer. Bild: keystone

Ausserdem sagte er «Nagelsmann ist ein Top-Trainer, der gegen Paris zeigte, dass er taktisch und strategisch auf dem höchsten Level mithalten kann.»

Die Frage nach dem Maulwurf

Im Vorfeld, des Spiels der Bayern gegen Leverkusen, wurden in der «Sport Bild», interne Bilder aus der Kabine geleakt. Die geleakten Bilder zeigten die taktische Ausrichtung der Bayern in Ballbesitz (Offensiv), den Spielaufbau beim Abstoss des Torhüters, sowie die Ausrichtung der Bayern bei gegnerischem Ballbesitz. Zudem waren auch positionsspezifische Anweisungen an die Spieler auf den Fotos zu lesen.

Nagelsmann äusserte seinen Ärger über den unbekannten Maulwurf: «Mir ist wichtig, dass ich abends in den Spiegel schauen kann. Diese Person wird hoffentlich nicht so gut in den Spiegel schauen können, weil es sich einfach nicht gehört.»

Salihamidzic schiesst gegen Mannschaft



Mit der 2:1-Niederlage in Leverkusen verloren die Bayern nicht nur die dritte Partie in der laufenden Bundesliga-Saison, sondern auch die Tabellenführung an Borussia Dortmund. Sportvorstand Hasan Salihamidzic kritisierte die Mannschaft danach aufs äusserste «So wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt». Die Bayern konnte durch die Niederlage in Leverkusen lediglich fünf der letzten 10 Spiele in der Liga für sich entscheiden.

Freundin bei der «Bild»

Nagelsmanns Lebensgefährtin Lena Wurzenberger galt als kritisches Thema beim FC Bayern. Die Beziehung von Nagelsmann zur Bild-Reporterin soll vor allem ein grosses Thema bei den Spielern in der Kabine gewesen sein. Die Sportjournalistin kündigte am vergangenen Freitag zwar ihre Stelle bei der «Bild», dennoch soll sich das Paar mittlerweile getrennt haben.

Fabrizio Romano berichtet als erstes von Entlassung

Bereits einen Tag vor der offiziellen Mitteilung der Entlassung Nagelsmanns durch die Bayern berichtete der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano von der Entlassung Nagelsmanns.

Bis dahin wurde der Ex-Bayern-Trainer vom Verein noch nicht über die Entscheidung, ihn zu entlassen, informiert. Nagelsmann erfuhr ebenfalls erst über Medienberichte von den Entwicklungen in München. Er selbst weilte aufgrund der Länderspielpause mit seiner damaligen Freundin Lena Wurzenberger im Ski-Urlaub.

Nagelsmann wird von den Bossen informiert

Am Freitag, 24. März bricht Nagelsmann seinen Ski-Urlaub im österreichischen Zillertal ab und kehrt nach München zurück. Dort wird er an der Säbenerstrasse von den Bayern-Bossen über seine Entlassung informiert.

Spieler waren gegen den Trainer

Nicht nur die Führung, auch ein Teil der Mannschaft soll den Glauben an den mittlerweile entlassenen Trainer verloren haben. Bayern-Kapitän Manuel Neuer und Ersatz-Torwart Sven Ulreich, sollen wegen der Trennung von Torwart-Trainer Toni Tapalovic nicht mehr viel von Nagelsmann gehalten haben. Zudem sollen auch Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala, Joao Cancelo und Sadio Mané nicht mehr die grössten Fans ihres Trainers gewesen sein.

Thomas Müller hingegen galt als neutral gegenüber Nagelsmann. Joshua Kimmich und Leon Goretzka waren die beiden grössten Befürworter des Trainers in der Mannschaft. Beide zeigten sich von der Entlassung ihres Trainers auch überrascht. Goretzka sagte nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag gegen Peru «Ich persönlich hatte keine Probleme mit Julian, aber ich weiss nicht wie es bei den anderen war.»

Der neue Mann

Mit Thomas Tuchel kehrt nun ein alter Bekannter zurück in die Bundesliga. Hasan Salihamidzic wollte den Ex-Chelsea-Coach bereits 2018 anstelle von Niko Kovac nach München holen, doch damals entschied sich Tuchel für ein Engagement bei Paris-Saint-Germain.

Die Personalie Tuchel geisterte schon länger durch München, da der 49-Jährige nach seiner Zeit in London seinen Wohnsitz bereits nach München verlagerte. Der Faktor, dass Tuchel vereinslos und damit für den FC Bayern verfügbar war, dürfte bei der Entlassung Nagelsmann ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt haben.

Denn erst nach der Zusage von Thomas Tuchel informierten die Münchner Julian Nagelsmann über die Entwicklungen um seine Person. Hätte Tuchel nicht zugesagt, wäre eine weitere Zusammenarbeit mit Nagelsmann wohl durchaus möglich gewesen.