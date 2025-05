Nach dem Double im Vorjahr bleiben Granit Xhaka, Florian Wirtz (r.) und Leverkusen diese Saison ohne Titel. Bild: keystone

Xhakas Leverkusen patzt, Bayern ist Meister +++ Real Madrid hält Titelkampf offen

Bundesliga

Freiburg – Leverkusen 2:2

Diese Aufholjagd kam zu spät. Zwar gelangen Florian Wirtz und Jonathan Tah noch die Treffer zum 2:2-Unentschieden in Freiburg, doch reichte der Punkt nicht, um Leverkusens verschwindend kleinen Titelhoffnungen am Leben zu halten. Der SC Freiburg verteidigte Platz 4 in der Bundesliga und entschied damit gleichzeitig die Meisterschaft.

Denn aufgrund des Ausrutschers liegen Granit Xhaka und Co. zwei Runden vor Schluss acht Punkte und eine um 30 Treffer schlechtere Tordifferenz hinter Leader Bayern München.

Maximilian Eggestein (r.) brachte Freiburg in Führung – und liess auch Bayern München jubeln. Bild: keystone

Damit ist der FC Bayern, der es am Samstagnachmittag wegen eines Gegentreffers zum 3:3-Unentschieden in der Nachspielzeit in Leipzig verpasste, die Meisterschaft klarzumachen, zum 34. Mal Deutscher Meister – dürfte damit aber nicht restlos glücklich sein. So hätte das Team um Joshua Kimmich die Meisterschaft lieber in der nächsten Woche im heimischen Stadion gefeiert. «Ich hoffe, dass Leverkusen gewinnt», hatte Kimmich nach dem Spiel in Leipzig gesagt.

Trotz der Sofameisterschaft herrscht in München natürlich grosse Freude, nach der letzten Saison, in welcher der Rekordmeister ganz ohne Titel blieb, wieder an der Spitze der Bundesliga zu stehen.

Freiburg - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0).

Tore: 44. Eggestein 1:0. 48. Hincapié (Eigentor) 2:0. 82. Wirtz 2:1. 93. Tah 2:2.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 69.), ohne Ogbus (verletzt). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Augsburg – Kiel 1:3

Holstein Kiel stemmt sich gegen den Abstieg. Die Norddeutschen gewinnen auswärts gegen Augsburg 3:1 und können weiter hoffen, den Barrageplatz zu erobern.

Mann des Spiels war der Schwede Alexander Bernhardsson. Er holte den Penalty heraus, der zum 1:0 führte, und schoss die Tore zum 2:0 und 3:0 gleich selbst. Die Augsburger Abwehr machte keine gute Figur, der Schweizer Nationalspieler Cédric Zesiger wurde in der 54. Minute ausgewechselt.

Durch den zweiten Sieg in Folge rückten die Kieler wieder bis auf einen Punkt an Heidenheim heran, das derzeit den Barrageplatz belegt. Allerdings hat Holstein in den letzten beiden Runden mit dem Heimspiel gegen Freiburg und dem Auswärtsspiel in Dortmund ein schweres Programm vor sich.

Für Cédric Zesiger war es kein schöner Nachmittag. Bild: www.imago-images.de

Augsburg - Holstein Kiel 1:3 (0:2).

Tore: 25. Machino (Penalty) 0:1. 40. Bernhardsson 0:2. 51. Bernhardsson 0:3. 90. Mounié 1:3.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (bis 54.).

La Liga

Real Madrid – Celta Vigo 3:2

Real Madrid erledigt die Pflichtaufgabe und gewinnt das Heimspiel gegen Celta Vigo 3:2. Damit hält das Team von Trainer Carlo Ancelotti den Rückstand auf Leader Barcelona bei vier Punkten.

Wie Barcelona, das sich tags zuvor gegen den Tabellenletzten Valladolid ein 2:1 erkämpft hatte, traten auch die Madrilenen alles andere als souverän auf. Nach einer 3:0-Führung – Kylian Mbappé traf doppelt – liessen die Hausherren die Gäste noch einmal herankommen, retteten den Sieg aber über die Zeit.

In einer Woche kommt es in Barcelona zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Liga-Dominatoren. Real braucht beim Clásico in der viertletzten Runde einen Auswärtssieg, um sich noch Hoffnungen auf den Meistertitel machen zu können. Sonst droht den «Königlichen», die den Cupfinal gegen Barça verloren haben und in der Champions League im Viertelfinal an Arsenal gescheitert sind, eine titellose Saison.

Real Madrid – Celta Vigo 3:2 (2:0).

Tore: 33. Güler 1:0. 39. Mbappé 2:0. 48. Mbappé 3:0. 69. Rodriguez 3:1. 76. Swedberg 3:2.

Sevilla - Leganes 2:2 (1:1).

Tore: 7. El Haddadi 0:1. 21. Salas 1:1. 70. Romero 2:1. 73. Hernandez 2:2.

Bemerkungen: Sevilla ohne Sow (Ersatz) und Vargas (verletzt).



Espanyol Barcelona - Betis Sevilla 1:2 (1:0).

Tore: 28. Fernandez 1:0. 85. Le Celso 1:1. 91. Antony 1:2.

Bemerkungen: Betis mit Rodriguez.

Premier League

Chelsea – Liverpool 3:1

Im ersten Spiel nach dem Gewinn der Meisterschaft unterliegt der FC Liverpool in Chelsea 1:3. Obwohl Trainer Arne Slot auf einigen Positionen wechselte, traten die Reds in Starbesetzung auf. Virgil van Dijk erzielte den einzigen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2, auch unter anderem Mohamed Salah und Trent Alexander-Arnold standen in der Startformation.

Die Blues gingen jedoch schon nach drei Minuten dank eines Tors von Enzo Fernandez in Führung und hatten auch danach die besseren Chancen. Ein Eigentor von Jarell Quansah – van Dijk schos seinem Verteidigungspartner in die Weichteile, von wo der Ball ins eigene Tor flog – und ein später Penalty von Cole Palmer besiegelten den vierten Sieg in Serie. Chelsea bleibt damit Fünfter und darf weiterhin auf die Champions League hoffen.

@skysportde Autsch! Van Dijk schießt Mitspieler Jarell Quansah unglücklich ab - von dort prallt der Ball ins eigene Tor....😅🚨 👉🏼 Chelsea schlägt Liverpool an der Stamford Bridge mit 3:1 #CHELIV #Fußball #PremierLeague #GuardOfHonor #VanDijk #Eigentor #Kurios ♬ Originalton - SkySportDE

Chelsea - Liverpool 3:1 (1:0).

Tore: 3. Fernandez 1:0. 56. Quansah (Eigentor) 2:0. 85. Van Dijk 2:1. 96. Palmer (Penalty) 3:1.

Brentford – Manchester United 4:3

Der Fokus von Manchester United liegt in den verbleibenden Wochen der Saison ganz klar auf der Europa League, in der die Red Devils nach dem 3:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel in Bilbao realistische Titelchancen haben. Dies sieht man auch an der Aufstellung von Trainer Ruben Amorim im Spiel bei Brentford vom Sonntagnachmittag. Dabei verzichtete der Portugiese auf mehrere Stars wie Bruno Fernandes und Rasmus Höjlund.

Dennoch gelang Mason Mount nach einer knappen Viertelstunde noch der Führungstreffer, bevor sich das Blatt jedoch wendete. Ein Eigentor von Luke Shaw, ein Doppelpack von Kevin Schade und der Treffer von Yoan Wissa brachten Brentford bis zur 74. Minute eine 4:1-Führung. ManUnited gelang es in der 82. und der 95. Minute lediglich noch, das Resultat etwas zu schönen.

@skysportde Der Deutsche trifft 2 x stark mit dem Kopf und bekommt Standing Ovations bei der Auswechslung! 🔥🙌🏼 #BREMUN #Doppelpack #Schade #PremierLeague #Fußball #Sport ♬ Originalton - SkySportDE

Brentford - Manchester United 4:3 (2:1).

Tore: 14. Mount 0:1. 27. Shaw (Eigentor) 1:1. 33. Schade 2:1. 70. Schade 3:1. 74. Wissa 4:1. 82. Garnacho 4:2. 95. Diallo 4:3.

Brighton – Newcastle 1:1

Brighton und Newcastle, die beide noch um einen Platz im Europacup kämpfen, trennten sich 1:1-Unentschieden. Damit verpasste Fabian Schärs Newcastle, sich von den Verfolgern im Kampf um die Champions-League-Plätze abzusetzen, dank des späten Penaltytors von Alexander Isak wurde aber immerhin noch die Niederlage verhindert. Das von Teil-Schweizer Fabian Hürzeler trainierte Brighton verliert derweil die Pole-Position im Kampf um Platz 8, der im Falle des FA-Cup-Siegs von Manchester City für die Teilnahme an der Conference League berechtigt.

Brighton - Newcastle United 1:1 (1:0).

Tore: 29. Minteh 1:0. 89. Isak (Penalty) 1:1. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär (bis 97.). (nih/sda)

Serie A