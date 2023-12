Die Schweizer EM-Gruppe A hat es in sich. Bild: keystone

Traumlos für die Nati! Schweiz trifft an der EM auf Deutschland, Schottland und Ungarn

Die Schweizer Nati zieht bei der EM-Gruppen-Auslosung in Hamburg ein Traumlos und trifft an der EM 2024 in Deutschland auf den Gastgeber. Die Gruppe A mit der Nati und der DFB-Elf wird durch Schottland und Ungarn komplettiert.

Es ist ein attraktives und auch sportlich gutes Los für die Schweizer Nationalmannschaft. Gastgeber Deutschland ist gemäss Fifa-Weltrangliste das schwächste Team aus dem ersten Topf. Nach einer unsteten Vorbereitung wurde Trainer Hansi Flick im September entlassen und durch Julian Nagelsmann ersetzt. Zum Duell mit den Deutschen kommt es für die Schweiz zum Schluss der Gruppenphase am Sonntag, 23. Juni, in Frankfurt.

Der Moment, in dem die Schweiz gezogen wurde. Video: SRF

Ihre ersten Spiele bestreitet das Team von Nationaltrainer Murat Yakin beide in Köln, gegen Mannschaften, die ebenfalls nicht zu den bestmöglichen Teams ihrer Töpfe gehörten. Es beginnt am Samstag, 15. Juni, mit dem Aufeinandertreffen mit Ungarn, das zum fünften Mal an einer EM teilnimmt. Das Team mit dem italienischen Trainer Marco Rossi blieb in der Qualifikation ungeschlagen und holte sich vor Serbien den Sieg in der Gruppe.

Die sechs EM-Gruppen: bild: screenshot srf

Nati-Trainer Yakin zur Auslosung: «Über das Los können wir uns absolut freuen, zum ersten Mal treffen wir an einem grossen Turnier auf Deutschland. Natürlich ist es eine herausfordernde Gruppe. Deutschland ist eine Turniermannschaft und hat den Heimvorteil und ist damit sicher Favorit in der Gruppe. Aber auch Ungarn ist stark, hat ohne Niederlage die Gruppe gewonnen. Die Schotten haben tolle Fans und haben in der Quali Spanien geschlagen – ein starkes Zeichen.



Es gibt keine schwachen Gegner, in allen drei Teams gibt es tolle Spieler. Aber wir wollen in jeder Partie ein Wörtchen mitreden. Wir haben jetzt noch sechs Monate Zeit, um uns seriös auf das Turnier vorzubereiten. Die Erwartungshaltung ist hoch und natürlich wollen wir in die nächste Runde einziehen. Aber in der Favoritenrolle ist sicherlich Deutschland.»

bild: screenshot srf

Weiter geht es am Mittwoch, 19. Juni, mit der Partie gegen Schottland, das eine starke Qualifikation zeigte und unter anderem das Heimspiel gegen Spanien gewann. Am Ende klassierten sich die von Steve Clarke trainierten Schotten zwar hinter den Spaniern, jedoch klar vor Norwegen mit Superstar Erling Haaland im 2. Rang.

Besondere Affichen gibt es in den Gruppen B mit Spanien, Kroatien, Italien und Albanien sowie in der Gruppe D mit Frankreich, der Niederlande, Österreich und dem Gewinner des Playoff-Wegs A (Polen, Wales, Finnland oder Estland). Eröffnet wird die EM am Freitag, 14. Juni, um 21.00 Uhr mit der Partie zwischen Deutschland und Schottland in München. (pre/sda)

