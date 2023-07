Simon Terodde soll Schalke 04 mit seinen Toren zurück in die Bundesliga schiessen. Bild: imago-images

Die spannendste 2. Liga der Welt – die gefallenen Riesen wollen zurück ins Oberhaus

Heute Abend (20.30 Uhr) geht es wieder los. Mit dem Duell Hamburger SV gegen Schalke 04 wird die neue Saison der 2. Bundesliga eröffnet. Beide Teams wollen direkt zu Beginn ihre Ambitionen untermauern, denn die Liga ist nur so gespickt von Traditionsklubs und ehemaligen Bundesligisten. Der harte Kampf um den Aufstieg beginnt.

Die gefallenen Riesen

FC Schalke 04

Nach einem Jahr in der ersten Bundesliga sind die «Königsblauen» wieder zurück in der zweiten Liga. Eine starke Rückrunde hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft von Thomas Reis steckt, wenn man an den richtigen Hebeln ansetzt. Logischerweise bringt ein Abstieg auch einige Kadermutationen mit sich. Die beiden Offensivkräfte Marius Bülter und Rodrigo Zalazar haben den Verein verlassen. Dafür hat sich der Klub mit Lino Tempelmann (zuletzt beim FC Nürnberg), Paul Seguin (Union Berlin), Bryan Lasme (Bielefeld) und Ron Schallenberg (Paderborn) mit erfahrenen Zweitliga-Spielern verstärkt.

Das Ziel der «Königsblauen» für die kommende Saison ist klar: Wiederaufstieg. Dies sagte auch Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen den HSV: «Wir wollen und werden aufsteigen!» Entscheidend dafür dürften erneut die Tore vom Rekordtorschützen der 2. Bundesliga Simon Terodde sein. Dieser wird das Team in Zukunft auch als Captain aufs Feld führen. Mit Cedric Brunner ist weiterhin auch ein Schweizer im Kader der «Königsblauen» und neu im Tor könnte zum Auftakt gegen den HSV der aus Luzern gekommene Marius Müller stehen.

Marius Müller will diese Saison die neue Nummer 1 im Schalker-Tor werden. Bild: www.imago-images.de

Zwei Spieler, welche man bei den Schalkern in der kommenden Saison besonders im Auge behalten sollte, sind zum einen der junge Assan Ouédraogo und zum anderen Innenverteidiger Ibrahima Cissé. Ouédraogo wurde zuletzt mit der U17 Deutschlands Europameister. Der zentrale Mittelfeldspieler gilt als grosses Talent und könnte der Star der Zukunft werden. Cissé überzeugte im Testspiel gegen Twente vor allem durch seine Dynamik und Körperlichkeit. Der 22-Jährige kam bereits im letzten Sommer aus Gent nach Gelsenkirchen. Doch in der letzten Saison kam er vor allem für die Reservemannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. Mit dem Abgang von Moritz Jenz und Sepp van den Berg fehlen den Schalkern nun zwei Innenverteidiger, diese Chance könnte der Malier für sich nutzen.

Hamburger SV

Der einstige Bundesliga-Dino geht nunmehr schon in seine sechste Zweitliga-Saison in Folge. Nach drei vierten Plätzen zu Beginn scheiterte der HSV zuletzt zweimal in der Relegation am Wiederaufstieg. In dieser Saison beginnt die Mission Wiederaufstieg also erneut von vorn. Dass der Aufstieg das ausgemachte Ziel der Hamburger ist, stellte Sportchef Jonas Boldt bereits beim Trainingsauftakt klar: «Es ist völlig egal, was ich sage, weil ich glaube, dass jeder, der sich mit dem HSV beschäftigt, und jeder, der auch weiss, wie wir ticken, ganz klar weiss, dass das unsere Ambition wiedergibt.»

Das Team von Tim Walter blieb grösstenteils zusammen. Einzig Spielmacher Sonny Kittel verlängerte seinen Vertrag nicht und wechselte zum polnischen Meister Rakow. Top-Stürmer Robert Glatzel konnte allerdings gehalten werden, der 29-Jährige verlängerte seinen Vertrag in der Hansestadt gar bis 2027.

Als Ersatz für Kittel wurde der umworbene Immanuel Pherai verpflichtet. Der Niederländer machte in der letzten Saison mit 14 Scorerpunkten bei Eintracht Braunschweig auf sich aufmerksam. Zudem kehrt mit Levin Ötztunali auch der Enkel von HSV-Legende Uwe Seeler nach zehn Jahren an die Elbe zurück. Mit Miro Muheim steht auch bei den Hamburgern ein Schweizer unter Vertrag. Der gebürtige Zürcher geht in seine dritte Saison beim einstigen Bundesliga-Dino.

Immanuel Pherai soll in Zukunft die Offensive des HSVs beleben. Bild: www.imago-images.de

Ein Auge werfen sollte man auf den von RB Salzburg ausgeliehenen Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt. Der belgische U21-Nationalspieler kam in der letzten Saison für Salzburg 18-mal zum Einsatz. Im Januar 2022 war er vom FC Brügge für fünf Millionen Euro nach Österreich gewechselt. Mit den Belgiern spielte er sogar schon in der Champions League. Van der Brempt dürfte mit Sicherheit eine Bereicherung für die Hamburger Defensive sein.

Hertha BSC

Die «alte Dame» aus der deutschen Hauptstadt muss nach zehn Jahren wieder den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Hertha hat mit dem Abstieg endgültig den Status als Nummer 1 in Berlin an Union verloren. Trotz Millionen-Investments von Investoren schafften es die Verantwortlichen des zweifachen deutschen Meisters nicht, den Traum vom «Big-City-Club» umzusetzen.

Stattdessen findet nun die Rückkehr zum sogenannten «Berliner Weg» statt. Trainer Pal Dardai will vermehrt auf Arbeiter-Typen setzen. Genau so ein Typ ist Neuzugang Toni Leistner. Die Verpflichtung des Innenverteidigers kam bei den Fans allerdings nicht sonderlich gut an, da Leistner vier Jahre für Union aktiv war. Doch der 32-Jährige lässt sich davon nicht beeinflussen: «Es gab schon andere Spieler im deutschen Fussball, deren Wechsel nicht so positiv aufgefasst wurden und die jetzt in ihren Vereinen geschätzt, gemocht, geliebt werden. Man braucht sich nur Manuel Neuer anzugucken.»

Hertha sorgte im Trainingslager dennoch weiterhin abseits des Feldes für Schlagzeilen. Der als neue Nummer 1 aus Karlsruhe zurückgeholte Torhüter Marius Gersbeck prügelte sich im Trainingslager mit einem Urlauber und wurde daraufhin suspendiert. Mit Palko Dardai kehrte ein weiterer ehemaliger Hertha-Junior zurück nach Berlin. Der Sohn von Trainer Pal komplettiert damit das Dardai-Quartett bei der «alten Dame». Denn neben ihm und seinem Vater spielen auch die beiden jüngeren Brüder Marton und Bence für die Blau-Weissen.

Der grosse Hoffnungsträger im Team ist Neuzugang Fabian Reese. Der 25-Jährige kam ablösefrei aus Kiel und zählte in den vergangenen Jahren bereits zu den Top-Spielern der 2. Bundesliga. Reese ist nicht so, wie man sich einen typischen Fussballer vorstellt. Ein Spieler, der auch ausserhalb des Feldes ein echter Gewinn für die Berliner sein dürfte. Ein Typ, der auch einfach mal sagt, was er denkt. «Ich trage eine andere Frisur und Nagellack. Ich bin nicht so der Prototyp eines Fussballers. Ich stehe für meine Meinung und meine Werte ein. Ich möchte da als Fussballprofi ein Vorbild sein: Traut euch einfach, worauf ihr Lust habt. Das ist völlig egal, was andere sagen. Jeder kann auch sagen, dass es sch... aussieht. Geschmäcker sind verschieden.»

Fabian Reese (rechts) hier im Testspiel gegen YB. Bild: keystone

Die vergessenen Grössen

1. FC Nürnberg

In der vergangenen Saison konnte der «Klub» dem Abstieg noch gerade so entrinnen. Damals war von Sportchef Dieter Hecking das Saisonziel «oberes Tabellendrittel» ausgegeben worden. Am Ende musste Hecking selbst nochmals als Trainer auf der Bank Platz nehmen, um den Abstieg zu verhindern. Für die kommende Saison sind die Ziele nicht so hoch gesteckt, zunächst einmal sollte der Klassenerhalt klargemacht werden.

Zur neuen Saison kehrt Hecking wieder voll in seine Rolle als Sportchef zurück und sein Co-Trainer Cristian Fiél übernimmt das Zepter. Fiél trainierte bereits Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Seine Spielidee: schnell nach vorne spielen, dabei aber die Defensive nicht vernachlässigen. «Man könnte es darauf herunterbrechen, dass ich lieber 4:3 gewinne, als 0:0 spiele.»

Das perfekte Profil für Fiéls Spielidee bringt Neuzugang Joseph Hungbo mit. Dieser erzielte in der vergangenen Saison für Huddersfield Town in der englischen Championship immerhin das Tor der Saison. Dies tat er auf für ihn typische Weise. Hungbo zieht gerne mit Tempo vom Flügel in die Mitte und schlenzt den Ball dann in den Torwinkel. Dies gelang ihm auch schon im Dress des FC Nürnberg beim Testspiel gegen Unterhaching.

1. FC Kaiserslautern

Die «Roten Teufel» kehrten in der letzten Saison zurück in die 2. Bundesliga und spielten direkt eine gute Rolle. Sinnbildlich für den Aufschwung beim FCK steht Trainer Dirk Schuster. Dieser setzt auf Fussball, der die Fans auf dem Betzenberg begeistert. Für ihn stehen Mentalität, Zweikampfhärte und Teamgeist an erster Stelle. Teams, die von Schuster trainiert werden, sind deshalb auch immer körperlich extrem fit und können 90 Minuten Vollgas geben.

Mit Blick auf die kommende Saison hofft der Trainer auf einen ähnlichen Saisonstart wie im letzten Jahr: «Ich empfinde einen positiven Start als sehr wichtig. Was daraus entstehen kann, haben wir in der letzten Saison gesehen.» Mit Jan Elvedi spielt in Zukunft auch ein Schweizer für den FCK. Der Zwillingsbruder von Nati-Verteidiger Nico kommt von Jahn Regensburg nach Kaiserslautern. Zudem konnte man mit Ragnar Ache noch einen weiteren Stürmer verpflichten, welcher dem Profil von Torjäger Terence Boyd ähnelt und diesen in der kommenden Saison entlasten kann.

Jan Elvedi trägt in Zukunft das Trikot des FC Kaiserslautern. Bild: www.imago-images.de

Fortuna Düsseldorf

Die Fortuna zählt zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten. Aktuell haben die Düsseldorfer allerdings das kleinste Kader der Liga. Mit den Abgängen von Innenverteidiger Christoph Klarer (neu bei Darmstadt 98) und Stürmer Dawid Kownacki (neu bei Werder Bremen) hat das Team von Daniel Thioune zwei absolute Leistungsträger verloren.

Daniel Thioune arbeitet aktuell mit einem sehr kleinen Kader. Bild: www.imago-images.de

Mit Daniel Ginczek und Felix Klaus hat man dennoch weiterhin grosse Qualität in der Offensive. Neuzugang Yannik Engelhardt vom SC Freiburg ist ein talentierter Mittelfeldspieler, der nun erste Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln kann. Die Kaderplanung ist in Düsseldorf noch nicht abgeschlossen, sowohl weitere Abgänge als auch Neuzugänge sind bis zum Ende der Transferphase noch in Planung.

Geheimfavoriten

FC St.Pauli

Der FC St.Pauli trennte sich nach einer missratenen Hinrunde vom jetzigen FC Basel-Trainer Timo Schultz und setzte auf Fabian Hürzeler. Dieser führte Pauli sensationell noch von Rang 15 auf Platz 5. Mit zehn Siegen in Folge durfte man an der Reeperbahn sogar nochmals kurzzeitig vom Aufstieg träumen. Nun hat Hürzeler, der Sohn eines Schweizers und einer deutschen Mutter, erstmals eine ganze Saison Zeit, das Team nach seinen Vorstellungen aufzubauen. Wer weiss, was für die «Kiezkicker» möglich ist, sollten sie einen ähnlich furiosen Start hinlegen, wie es zum Auftakt der Rückrunde der Fall war.

Fabian Hürzeler wurde in Houston in den USA geboren. Bild: www.imago-images.de

SC Paderborn

Dem SC Paderborn gelang es in diesem Sommer, den vereinslosen Max Kruse zu verpflichten. Sollte dieser, nachdem er sein letztes Pflichtspiel Anfang September 2022 absolviert hat, wieder zu alter Stärke finden, dürfte er eine grosse Bereicherung für den Klub sein.

Max Kruse geht in Zukunft für den SC Paderborn auf Torejagd. Bild: www.imago-images.de

Hannover 96

Für Hannover 96 lief es in den letzten Jahren eher so mässig. Mit einem Gesamtmarktwert von 23,18 Millionen Euro ist das Kader von Hannover das viertwertvollste der Liga. Die Mannschaft von Stefan Leitl hat mit dem Weltmeister von 2014 Ron-Robert Zieler und dem zweifachen DFB-Pokalsieger Marcel Halstenberg zwei echte Grössen im Team. Die 96er könnten dadurch in der kommenden Saison durchaus für eine Überraschung gut sein.

Karlsruher SC

Auch dem KSC gelang in diesem Sommer ein echter Transfer-Coup: die Rückkehr von Lars Stindl. Mit der Verpflichtung des 34-Jährigen konnten die Karlsruher ihr Kader enorm verbessern. Stindl, der in der letzten Saison für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga noch acht Treffer erzielte und sieben Vorlagen sammelte, dürfte in der 2. Bundesliga ähnliche Zahlen auflegen können. Dass er es immer noch draufhat, zeigte er bereits in einem Testspiel gegen Liverpool mit seinem tollen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Die Badener könnten dadurch durchaus für eine Überraschung sorgen.