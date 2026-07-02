recht sonnig16°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Murat Yakin richtet sich in offenem Brief vor WM-Spiel an die Schweiz

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin during a training session one day ahead of the World Cup round of 32 match between Switzerland and Algeria at the National Soccer Development Centre in Vancou ...
Nati-Trainer Murat Yakin richtet sich in einem offenen Brief vor dem WM-Sechzehntelfinal an die Schweiz.Bild: keystone

Murat Yakin vor Nati-Spiel um 5 Uhr morgens: «Liebe Arbeitgeberinnen und Lehrer …»

02.07.2026, 09:0802.07.2026, 09:08

Die Fussball-Nati bestreitet am Freitagmorgen um 5 Uhr Schweizer Zeit den Sechzehntelfinal der Weltmeisterschaft. In Vancouver wird die Partie gegen Algerien um 20 Uhr angepfiffen, doch für die Fans in der Heimat ist die Anspielzeit deutlich unangenehmer.

Für sie heisst es früh aufstehen – und womöglich etwas später zur Arbeit gehen. Deshalb richtet sich Nati-Trainer Murat Yakin in einem offenen Brief auf der Titelseite des Blick an die Schweizer Arbeitgeberinnen, Chefs und Lehrer. «Seid nachsichtig, wenn jemand am Freitagmorgen etwas müder, emotionaler oder auch ein paar Minuten später am Arbeitsplatz oder im Schulzimmer erscheint», schreibt der 51-Jährige. Schliesslich wäre dies ein schönes Zeichen dafür, «dass Fussball uns vereint und verbindet».

Yakin bedankte sich für die Unterstützung aus der Heimat, die das gesamte Team trotz der grossen Distanz spüre. Die Bilder, die sie nach den Gruppenspielen gegen Katar (1:1), Bosnien-Herzegowina (4:1) und Kanada (2:1) aus der Schweiz erreicht hätten, gäben ihm und den Spielern «das Gefühl, dass die Schweiz ganz nah bei uns ist», so Yakin.

Nach dem 2:1-Erfolg gegen Kanada feierten die Schweizer Fans unter anderem am Bahnhof Hardbrücke in Zürich.Video: watson/hanna dedial, elena maria müller

Besonderer Dank gelte den Menschen, die das Spiel aufgrund ihres Jobs – «in Spitälern, Heimen, bei der Polizei, im öffentlichen Verkehr oder anderswo» – nicht live verfolgen könnten. Auch an sie denke das Team vor und während des WM-Sechzehntelfinals gegen Algerien.

«Gemeinsam wollen wir euch stolz machen», verspricht Murat Yakin zum Abschluss. (nih)

Kommentar
Liebe Nati, dank euch bin ich ein verwöhntes WM-Kind
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 105
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Zwei US-Fans schützen sich vor der Nachmittagssonne in Santa Clara.
quelle: keystone / martin meissner
Auf Facebook teilenAuf X teilen
WM-Coup gegen Deutschland – Paraguay im Feiermodus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Raembe
02.07.2026 09:23registriert April 2014
Wir bei uns im Betrieb veranstalten wir einen gemeinsamen Zmorge mit Fussball auf der Leinwand für alle die wollen. Teilnahme ist freiwillig. Ca. 40 Mitarbeiter haben sich angemeldet.
222
Melden
Zum Kommentar
7
Nächster Spektakel-Trade: Brown verlässt die Celtics zu einem Rivalen
In der NBA kommt es zu einem spektakulären Tauschgeschäft. Jaylen Brown wechselt von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers und ist damit der nächste Basketball-Topstar mit neuem Team für die kommende Saison.
Die Celtics bekommen bei dem Geschäft, über das US-Medien übereinstimmend berichteten, Paul George und dürfen mehrmals in NBA-Drafts junge Spieler auswählen. Der Deal ist auch bemerkenswert, weil die 76ers und die Celtics in der Eastern Conference direkte Konkurrenten sind.
Zur Story