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WM 2026: England und Frankreich spielen um Bronze – das wartet auf dich

epa13111809 Kylian Mbappe of France greets supporters after losing the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, Texas, USA, 14 July 2026. EPA/ALBERT PENA
Obwohl er den Final verpasst hat, kann Kylian Mbappé noch Torschützenkönig werden.Bild: keystone

Die Torjägerkrone und ein Abschied – darum geht es im kleinen Final an der WM noch

Am späten Samstagabend (23 Uhr Schweizer Zeit) geht an der WM der kleine Final zwischen Frankreich und England über die Bühne. Das steht noch auf dem Spiel.
18.07.2026, 08:4918.07.2026, 08:49
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Eigentlich müsste jedem Fussballfan bei einem Spiel zwischen Frankreich und England das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch die Partie vom späten Samstagabend (ab 23 Uhr im watson-Liveticker) ist halt eben «nur» der kleine Final der Fussball-WM. Da ist die Freude einfach etwas kleiner als bei anderen WM-Spielen. Das sieht auch Englands Trainer Thomas so: «Wir haben noch ein Spiel vor uns. Wir freuen uns nicht besonders darauf, aber es steht noch ein Spiel an.»

Tuchel: "The World Cup isn't over yet. There's a match to play that we're not looking so much forward to but there's still a match to play. We keep on going. I have a contract until the home EUROs and I'm looking forward to that."
by u/Blodgharm in soccer

Aber nur um die goldene Ananas geht es im Bronzespiel natürlich trotzdem nicht. Diese fünf Faktoren könnten die Partie spannend machen.

Inhaltsverzeichnis
Eine Medaille
Rennen um den Goldenen Schuh
Deschamps' Abschied
Duell mit dem Rivalen
Wiedergutmachung für Tuchel

Eine Medaille

Der Name Bronzespiel sagt es bereits: Es geht am Samstagabend auch noch um eine Medaille. Die Sieger der Partie können sich immerhin noch Edelmetall umhängen lassen. Natürlich wollten Kylian Mbappé, Harry Kane und Co. allesamt eigentlich nur den Weltmeistertitel. Aber eine Bronzemedaille ist wohl trotzdem noch besser, als die USA mit leeren Händen wieder zu verlassen.

Croatia vs Morocco: 3rd Place - FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qatar 2022 DOHA, QATAR - DECEMBER 17: Luka Modric (10) of Croatia celebrates their victory at the end of the FIFA World ...
Vor vier Jahren holte Kroatien gegen Marokko WM-Bronze.Bild: IMAGO / Anadolu Agency

Rennen um den Goldenen Schuh

Wer wird Torschützenkönig der WM? Diese Frage wird erst in den beiden abschliessenden Spielen beantwortet. Aktuell haben Lionel Messi und Kylian Mbappé beide acht Tore auf dem Konto. Messi führt im Kampf um den Goldenen Schuh, die Auszeichnung zum besten Torschützen des Turniers, weil er einen Assist mehr auf dem Konto hat als sein französischer Konkurrent. Dahinter folgen Erling Haaland (sieben Tore, aber ausgeschieden) und die beiden Engländer Harry Kane und Jude Bellingham mit je sechs Toren.

Wenn Mbappé nach 2022 also zum zweiten Mal Torschützenkönig werden möchte, dann muss er im kleinen Final gegenüber Messi vorlegen. Harry Kane und Jude Bellingham haben dagegen nur noch Aussenseiterchancen. Sie müssten mindestens einen Hattrick erzielen, um Messi vorläufig noch zu überholen.

Deschamps' Abschied

Am Sonntagabend endet eine 14-jährige Ära. So lange war Didier Deschamps Trainer der französischen Nationalmannschaft. 2018 führte er Les Bleus zum Weltmeistertitel in Russland, 2021 zum etwas weniger prestigeträchtigen Sieg in der Nations League. In 186 Spielen feierte er 122 Siege. Bereits vor dem Turnierstart war klar, dass der 57-Jährige danach sein Amt niederlegen würde.

epa13111847 France&#039;s head coach Didier Deschamps is interviewed after losing the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. EPA/SAM WASSON
Kann sich Didier Deschamps mit einem Sieg verabschieden?Bild: keystone

Eigentlich wollten Mbappé und Co. ihrem langjährigen Trainer zum Abschied einen Weltmeistertitel schenken. Das ist nun natürlich nicht mehr möglich. Aber die Spieler werden Deschamps zum Abschied nochmal einen Sieg – und eine Medaille – schenken wollen. Das bestätigte auch Mbappé selbst: «Wir haben noch ein Spiel mit Deschamps. Also werden wir versuchen, unser bestes Spiel zu zeigen, weil er das verdient.»

Duell mit dem Rivalen

Die Rivalität zwischen England und Frankreich ist nicht ganz so gross wie die zwischen England und Deutschland, aber trotzdem mögen sich die beiden Fussball-Länder nicht besonders. In den Direktduellen hat England 17 von insgesamt 32 Mal triumphiert. Das letzte wichtige Duell – im WM-Viertelfinal von 2022 – gewann allerdings Frankreich mit 2:1. Die Engländer werden heiss sein auf eine Revanche.

France&#039;s Olivier Giroud celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between England and France, at the Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, S ...
2022 schoss Olivier Giroud Frankreich zum Sieg gegen England.Bild: keystone

Wiedergutmachung für Tuchel

Nachdem England im Halbfinal gegen Argentinien bis zur 85. Minute mit 1:0 geführt und dennoch verloren hat, musste Nationaltrainer Thomas Tuchel viel Kritik einstecken. Der Deutsche wurde von diversen Experten in den Senkel gestellt, weil er nach dem Führungstor durch Anthony Gordon diverse defensive Wechsel machte. England igelte sich ein, Argentinien erhielt viel Platz und drehte das Spiel noch in der regulären Spielzeit.

England head coach Thomas Tuchel reacts on the touchline during the World Cup semifinal soccer match between England and Argentina in Atlanta, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) ...
Thomas Tuchel wurde für seine Entscheidungen im WM-Halbfinal scharf kritisiert.Bild: keystone

Die Kritik geht gar so weit, dass hinterfragt wurde, ob Tuchel seinen Vertrag, der bis zur EM in zwei Jahren in England läuft, überhaupt noch erfüllen soll. Mit einem Sieg im Bronzespiel gegen den Rivalen Frankreich und einem versöhnlichen WM-Abschluss könnte Tuchel seinen Kritikern wieder etwas Wind aus den Segeln nehmen.

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