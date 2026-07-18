Im Europa-League-Final spielte Johan Manzambi noch gegen Aston Villa. Bild: www.imago-images.de

Schlüsselrolle und königliche Unterstützung – das erwartet Manzambi bei Aston Villa

Am Freitag wurde der Wechsel definitiv: Johan Manzambi spielt in der kommenden Saison für Aston Villa. Im Vorort von Birmingham könnte die Schweizer Zukunftshoffnung schnell viel Verantwortung übernehmen und kann auf besondere Unterstützung zählen.

Timo Rizzi Folge mir

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Johan Manzambi löst im Breisgau einen Millionenregen aus. Der SC Freiburg verkauft den 20-Jährigen für 60 bis 70 Millionen Euro an Aston Villa. Die beiden Teams standen sich noch vor zwei Monaten im Europa-League-Final gegenüber, als sich die Engländer deutlich mit 3:0 durchsetzen konnten.

Nun wird Manzambi also für Aston Villa auflaufen und somit auch erstmals in seiner Karriere Champions League spielen. Dass der Mittelfeldspieler auch auf der ganz grossen Bühne liefern kann, bewies er zuletzt an der WM deutlich. In fünf Einsätzen erzielte er drei Tore für die Nati und bereitete zwei weitere Treffer vor. Ab dem Achtelfinal fehlte Manzambi allerdings wegen einer Knieprellung und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Mit dem Wechsel auf die Insel ist Manzambi der teuerste Schweizer Spieler der Fussballgeschichte.



Viele Optionen im Mittelfeld

Bis es bei Aston Villa ernst gilt, dauert es noch ein wenig. Anders als die Schweizer Super League, die bereits am nächsten Wochenende startet, beginnt die Premier League erst in etwas mehr als einem Monat. Das erste Pflichtspiel der Saison steht allerdings bereits früher an und es geht direkt um einen Titel. Nach dem Erfolg in der Europa League treffen die «Villans» im UEFA-Supercup Mitte August auf Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

Manzambi, welcher im Mittelfeld oder auch weiter vorne variabel eingesetzt werden kann, ist bisher der absolute Königstransfer von Aston Villa in diesem Sommer. Nicht nur deswegen wird der Schweizer wohl direkt eine grosse Rolle beim Premier-League-Klub übernehmen. Nach dem Abgang von Youri Tielemans, der schweren Verletzung von Amadou Onana und einem möglichen Wechsel von Morgan Rogers gibt es viele mögliche Optionen für Trainer Unai Emery, um Manzambi einzusetzen.

Unai Emery ist der neue Trainer von Manzambi. Bild: keystone

Es wird aber sicherlich auch ein gewisser Druck auf dem Genfer lasten. Noch nie in der Vereinsgeschichte hat Aston Villa für einen Spieler so viel Geld bezahlt wie für Manzambi. Trotzdem ist der Youngster bereit für die kommende Aufgabe: «Ich freue mich riesig, hier zu sein und mit Unai Emery und der Mannschaft zu trainieren. Es ist ein toller Ort hier. Ich habe das Gefühl, dass wir Grosses erreichen können – mal sehen, wie es weitergeht.»

Thronfolger oft im Stadion

Zukünftig wird Manzambi auch auf royale Unterstützung zählen dürfen. Der englische Thronfolger Prinz William ist bekennender Fan der «Villans» und ist immer wieder zusammen mit seinem Sohn George im Villa Park zu sehen.

Jubelt Prinz William bald so über Tore von Manzambi? Bild: keystone

Zwar gehört Aston Villa mittlerweile wieder zu den Topteams in England (viermal hintereinander in den Top Sieben), hat aber schwierige Zeiten hinter sich. Das Gründungsmitglied der Premier League stieg vor zehn Jahren ab und schaffte den Wiederaufstieg erst im dritten Anlauf. Seit Emery im November 2022 das Traineramt übernommen hat, geht es aber stetig vorwärts bei dem Team aus Birmingham.

In der kommenden Spielzeit spielt Aston Villa zum zweiten Mal innerhalb von drei Saisons Champions League. Vor etwas mehr als einem Jahr erreichten die Engländer den Viertelfinal der Königsklasse, scheiterten nach zwei spektakulären Partien aber am späteren Sieger PSG. Genau das Team, das wohl auch im ersten Pflichtspiel von Manzambi Aston Villa gegenüberstehen wird.

Der nächste Schritt

Mit Aston Villa wechselt Manzambi zwar zu einem sehr guten Team, das auch Ansprüche hat, aber noch nicht zu einem absoluten Top-Team. Es scheint, als wolle der 20-Jährige Schritt für Schritt gehen in seiner Karriere und Aston Villa der wohl letzte Step sein vor einem Wechsel zu einer noch grösseren Mannschaft.

Nun wird sich Manzambi wohl noch einige Tage Ferien gönnen dürfen und seine Knieprellung auskurieren, bevor er mit dem neuen Abenteuer bei Aston Villa beginnen wird.