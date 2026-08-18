Fabian Schär zog sich beim Spiel gegen Leeds eine schwere Bänderverletzung im Fuss zu. Bild: www.imago-images.de

Fabian Schär steht nach grossen Sorgen vor Comeback: «Es ging um meine Karriere»

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Anfang Januar 2026 verletzte sich Fabian Schär. Der frühere Nati-Verteidiger zog sich in einem Zweikampf eine schwere Verletzung im Fussgelenk zu, bei der mehrere Bänder haben rekonstruiert werden müssen. Doch statt wie angekündigt drei Monate zu verpassen, fiel Schär die komplette restliche Saison aus.

Was passiert ist, hat der 34-Jährige nun dem Blick erzählt. Schär berichtet von bangen Momenten: «Es ging um meine Gesundheit und die Karriere.» Der Grund? Als er nach der Bänderoperation auf dem Weg zurück war und bereits wieder mit der Mannschaft von Newcastle trainierte, trat eine schwere Infektion auf.

«Eine Wunde ist nicht vollständig verheilt und hat sich stark entzündet», erklärt Schär. Innert weniger Stunden sei sein Fuss stark angeschwollen und voller Eiter gewesen. Um eine Blutvergiftung zu verhindern, sei eine Notoperation unumgänglich gewesen. «Mein Arzt hat mir gesagt, er habe so etwas in 20 Jahren noch nie gesehen. Eine Infektion elf Wochen nach der Operation ist sehr ungewöhnlich», sagt der Schweizer.

Schär habe während rund vier Wochen täglich ins Krankenhaus fahren müssen, um Antibiotika zu sich zu nehmen. «Dabei fing ich mir auch noch ein Blutgerinnsel ein. Es kam wirklich alles zusammen», klagt er. Nach den Antibiotika habe er zur Bekämpfung des Gerinnsels noch weitere Medikamente schlucken müssen. Das sei eine grosse mentale Herausforderung gewesen.

Trotz all dieser Probleme hat Newcastle den Vertrag mit Schär nach acht Jahren um eine weitere Saison verlängert. «Ich habe mir diese zusätzliche Saison verdient», sagt der Innenverteidiger. Er ist sich sicher: «Wenn ich fit bin, kann ich weiterhin etwas Wichtiges beitragen.»

Ganz fit ist Fabian Schär aber noch nicht. Vor zwei Wochen hat er sich in einem Testspiel eine leichte Muskelverletzung zugezogen. «Ich sollte aber bald wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren können», ist er optimistisch. Die neue Premier-League-Saison beginnt am kommenden Wochenende. Schär hofft, bald auch wieder im Einsatz stehen zu können. (abu)