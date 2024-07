Die Walliser feiern eines ihrer vier Tore gegen Lausanne. Bild: keystone

Sion wie im Rausch – der Aufsteiger gewinnt auch sein zweites Spiel

Der FC Sion gewinnt auch das zweite Spiel der neuen Super-League-Saison. Der Aufsteiger schlägt daheim Lausanne-Sport mit 4:0. Im anderen Spiel vom frühen Samstagabend spielen GC und Luzern 1:1.

Sion – Lausanne 4:0

Nach einem Jahr in der Challenge League ist der FC Sion mit neuer Stärke in die höchste Liga zurückgekehrt. Mit Théo Berdayes und Ali Kabacalman sorgten zwei Spieler in den ersten zehn Minuten für die ersten zwei Treffer, die für das neue Sion stehen, das mehr auf Einheimische setzt als in der Vergangenheit. Die beiden Waadtländer verhalfen in der vorletzten Saison Yverdon zum Aufstieg, blieben aber selber in der Challenge League: Der 22-jährige Berdayes kehrte nach einer Leihgabe zurück ins Wallis, Kabacalman ging ablösefrei zu den Sittenern.

Am Samstagabend im Tourbillon gelang Berdayes nach einem Konter und einem guten Abschluss nach weniger als sieben Minuten das 1:0. Drei Minuten später doppelte Kabacalman mit einem verwandelten Penalty nach.

Die beiden frühen Sion-Tore. Video: SRF

Was folgte war weniger spektakulär, aber effizient. Die Sittener wehrten sich solidarisch und diszipliniert gegen die Angriffe der Lausanner, die am letzten Wochenende immer wieder die Basler Abwehr überrumpelt hatten. Diesmal fanden sie kaum Lösungen und blieben im 14. Spiel in Folge gegen Sion sieglos.

Für die glanzvollen Schlusspunkte vor über 10'000 Fans im Walliser Stadion sorgten in den letzten knapp zehn Minuten Cristian Souza und Numa Lavanchy mit dem dritten und vierten Treffer.

Sion - Lausanne-Sport 4:0 (2:0)

10'200 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 7. Berdayes (Sorgic) 1:0. 10. Kabacalman (Penalty) 2:0. 83. Souza 3:0. 90. Lavanchy (Bua) 4:0.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied, Diouf, Hefti; Berdayes (83. Chipperfield), Kabacalman (73. Souza), Baltazar Costa, Bouchlarhem (66. Djokic); Chouaref (83. Rusev), Sorgic (66. Bua).

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Mouanga, Dussenne (60. Szalai), Poaty (77. Polster); Sanches (60. Roche), Custodio, Bernede; Okou (60. de la Fuente), Sène, Diabaté (42. Ajdini).

Bemerkungen: Verwarnungen: 22. Custodio, 45. Kabacalman, 62. de la Fuente, 80. Sène.

GC – Luzern 2:2

Ein Traumschuss von Thibault Klidjé rettete dem FC Luzern einen Punkt. Die Innerschweizer verspielten im Letzigrund leichtfertig eine Pausenführung. Dabei sprach zu Beginn der zweiten 45 Minuten vieles für die Mannschaft von Mario Frick, die eine gute erste Halbzeit gezeigt hatte und zudem zum fast bestmöglichen Moment, kurz vor der Pause, durch Lars Villiger in Führung gegangen waren.

Marco Schällibaum, der Trainer von GC, schickte seine Mannschaft mit den richtigen Informationen zurück aufs Feld. Mit Flanken kam der Erfolg. Zuerst fand Theo Ndicka mit seiner Hereingabe den Kopf von Nikolas Muci (54.), und in der 70. Minute war es Awer Mabil der aus dem Halbfeld dem langjährigen Luzerner Pascal Schürpf das 2:1 ermöglichte. Für den 21-jährigen Muci war es der erste Treffer in der Super League.

Dass Luzern zurück ins Spiel fand, verdankte es dem eingewechselten Klidjé. Dieser traf auf dem Nichts heraus mit einem Schuss aus rund 25 Metern zum 2:2 (85.) und lancierte damit die Schlussoffensive, in der Pius Dorn den Siegtreffer auf dem Fuss hatte.

Klidjé mit Luzerns spätem Ausgleich. Video: SRF

Grasshoppers - Luzern 2:2 (0:1)

SR Piccolo. - Tore: 42. Villiger (Karweina) 0:1. 54. Muci (Ndicka) 1:1. 70. Schürpf (Mabil) 2:1. 85. Klidje (Spadanuda) 2:2.

Grasshoppers: Hammel; Paskotsi, Tobers, Decarli, Ndicka; Abrashi (72. Ndenge), Seko; Mabil (81. Asumah Abubakar), Morandi (90. Meyer), Schürpf (72. de Carvalho); Muci (72. Babunski).

Luzern: Loretz; Ulrich (59. Ottiger), Jaquez, Löfgren, Knezevic (77. Spadanuda), Ciganiks; Dorn, Stankovic (59. Beloko), Kadák (59. Owusu); Villiger, Karweina (68. Klidje).

Bemerkungen: Verwarnungen: 11. Abrashi, 22. Kadák, 80. Mabil, 88. Ciganiks.

Basel – Lugano

Die Tabelle

