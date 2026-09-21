Granit Xhaka im Meisterschaftsspiel gegen Manchester City. Bild: IMAGO/Every Second Media

«Ich habe schon Schlimmeres erlebt»: Das sagt Xhaka zum Wirbel um sein Covid-Zertifikat

Granit Xhaka wird Anfang Oktober bei der Luzerner Staatsanwaltschaft einvernommen, da ihm vorgeworfen wird, sich einen gefälschten Impfausweis besorgt zu haben. Am Sonntag wollte der Nati-Kapitän aber nicht wirklich über dieses Thema sprechen.

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Es war die grosse Meldung vom Freitagabend, als publik wurde, dass gegen Granit Xhaka ermittelt wird und sich der 33-Jährige vor Gericht verantworten muss. Dem Schweizer Rekord-Nationalspieler wird vorgeworfen, dass er sich ein gefälschtes Corona-Zertifikat besorgt hat. Auch gegen die Ärztin, welche die Impfung durchgeführt haben soll, wird ermittelt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung. Die Einvernahme soll Anfang Oktober stattfinden.

Am Sonntag stand Xhaka im Premier-League-Spiel gegen Manchester City auf dem Platz. Der Sunderland-Kapitän zeigte eine starke Leistung, konnte die 3:5-Niederlage gegen den Leader aber nicht verhindern.

Nach der Partie äusserte sich Xhaka dann auch kurz zu seinem Corona-Thema. Als ihn die NZZ dazu ansprach, sagte der Basler zunächst noch: «Dazu gibt es keinen Kommentar. Ich habe heute Fussball gespielt. Und das zählt für mich momentan.» Als nachgefragt wurde, ob er sich durch das ganze Thema beeinträchtigt fühlt, stellte Xhaka klar: «Überhaupt nicht, ich hatte schon schlimmere Sachen.» Auch sein Trainer Régis Le Bris wollte nicht zu sehr auf das laufende Verfahren eingehen. «Mein Bereich ist Fussball. Und was Fussball angeht, ist er sehr gut», erklärte der Sunderland-Coach.

Für Xhaka steht nun die Reise nach Belek an. Im türkischen Ferienort trifft sich die Schweizer Nationalmannschaft, welche in den kommenden zwei Wochen in der Nations League vier Spiele absolvieren wird. Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami wird am Montagabend an einer Medienkonferenz auftreten und wohl auch Fragen zu Xhaka beantworten. (riz)