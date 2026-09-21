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Das sagt Xhaka zum Wirbel um sein Covid-Zertifikat

Manchester City v Sunderland, Premier League Granit Xhaka Of Sunderland in action during the Manchester City v Sunderland Premier League match at the Etihad Stadium, Manchester, England on 20 Septembe ...
Granit Xhaka im Meisterschaftsspiel gegen Manchester City.Bild: IMAGO/Every Second Media

«Ich habe schon Schlimmeres erlebt»: Das sagt Xhaka zum Wirbel um sein Covid-Zertifikat

Granit Xhaka wird Anfang Oktober bei der Luzerner Staatsanwaltschaft einvernommen, da ihm vorgeworfen wird, sich einen gefälschten Impfausweis besorgt zu haben. Am Sonntag wollte der Nati-Kapitän aber nicht wirklich über dieses Thema sprechen.
21.09.2026, 08:2521.09.2026, 09:30

Es war die grosse Meldung vom Freitagabend, als publik wurde, dass gegen Granit Xhaka ermittelt wird und sich der 33-Jährige vor Gericht verantworten muss. Dem Schweizer Rekord-Nationalspieler wird vorgeworfen, dass er sich ein gefälschtes Corona-Zertifikat besorgt hat. Auch gegen die Ärztin, welche die Impfung durchgeführt haben soll, wird ermittelt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung. Die Einvernahme soll Anfang Oktober stattfinden.

Am Sonntag stand Xhaka im Premier-League-Spiel gegen Manchester City auf dem Platz. Der Sunderland-Kapitän zeigte eine starke Leistung, konnte die 3:5-Niederlage gegen den Leader aber nicht verhindern.

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Nach der Partie äusserte sich Xhaka dann auch kurz zu seinem Corona-Thema. Als ihn die NZZ dazu ansprach, sagte der Basler zunächst noch: «Dazu gibt es keinen Kommentar. Ich habe heute Fussball gespielt. Und das zählt für mich momentan.» Als nachgefragt wurde, ob er sich durch das ganze Thema beeinträchtigt fühlt, stellte Xhaka klar: «Überhaupt nicht, ich hatte schon schlimmere Sachen.» Auch sein Trainer Régis Le Bris wollte nicht zu sehr auf das laufende Verfahren eingehen. «Mein Bereich ist Fussball. Und was Fussball angeht, ist er sehr gut», erklärte der Sunderland-Coach.

Für Xhaka steht nun die Reise nach Belek an. Im türkischen Ferienort trifft sich die Schweizer Nationalmannschaft, welche in den kommenden zwei Wochen in der Nations League vier Spiele absolvieren wird. Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami wird am Montagabend an einer Medienkonferenz auftreten und wohl auch Fragen zu Xhaka beantworten. (riz)

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34 Kommentare
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Ghost Dog
21.09.2026 08:46registriert Februar 2026
Während der Pandemie konnte man eins sehr gut erkennen. Den Charakter vieler Leute. Viele halfen mit, das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen.

Die anderen haben auf die Gesellschaft geschissen. Heulen heute aber rum, dass sie damals ach so schlecht behandelt werden. Tja. Wird hier in den Kommentaren gleich sehr gut sichtbar sein.
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flubbi
21.09.2026 08:54registriert Juli 2026
Hat Xhaka schon eine gute Begründung gefunden, warum er sich im Kanton Luzern impfen liess? Zu der Zeit spielte er in London und ich wäre entsprechend erstaunt, wenn dies seine Hausärztin wäre.
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K.A.T.E.R
21.09.2026 09:24registriert Februar 2025
Viele (inklusive ich) haben sich damals geimpft - oft mit übertrieben Erwartungen. Und viele haben Impfverweigerer und Zertifikats Schwindler zu Volksgefährdern gebrandmarkt damals.

Jetzt wäre es an der Zeit mit den Erkenntnissen von heute nochmals über die Moralbücher zu gehen und sich zu überlegen wie schlimm das eigentlich war (gibt Studien aus Ländern mit weniger restriktiven Massnahmen dazu - z.B. Schweden)

Mistgabeln versorgen wäre angesagt ☮️
2012
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