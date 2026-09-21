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Skurriler Auftritt von Mourinho nach Derby-Pleite

Real Madrid&#039;s head coach Jose Mourinho, right, gestures during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Real Madrid in Madrid, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) ...
José Mourinho war mit der Schiedsrichterleistung im Madrid-Derby nicht zufrieden.Bild: keystone

Mit ausgedruckten Bildern: Skurriler Auftritt von Real-Trainer Mourinho nach Derby-Pleite

Die «Königlichen» verlieren das «Derbi madrileno» bei Atlético. Danach macht der Star-Trainer seinem Ärger Luft – und erregt auf der Pressekonferenz Aufsehen.
21.09.2026, 07:1121.09.2026, 07:11
David Digili / t-online
Ein Artikel von
t-online

Jose Mourinho hat nach der Derbyniederlage von Real Madrid gegen Atlético (1:2) scharfe Kritik an den Schiedsrichtern im spanischen Fussball geübt und gar von Wettbewerbsverzerrung gesprochen.

Der für das Spiel angesetzte Referee Miguel Ángel Ortiz Arias sei dem Druck im Metropolitano-Stadion «nicht gewachsen» gewesen, sagte der Trainer von Real Madrid. Die Schiedsrichterkommission (CTA) setze «einen Schiedsrichter ein, der mit 41 Jahren noch nie international gepfiffen hat – es liegt also offensichtlich nicht daran, dass er ein grossartiger Schiedsrichter ist.»

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/Real Madrid

Real liegt in der Tabelle nach sieben Spielen bereits sechs Punkte hinter dem FC Barcelona. Mourinho betonte, seine Mannschaft habe bei aus seiner Sicht fairer Schiedsrichterleistung weiterhin gute Chancen auf den Gewinn der spanischen Meisterschaft. «Wenn man uns in Ruhe lässt, wenn man uns erlaubt, zu gleichen Bedingungen wie alle anderen anzutreten, dann ist es bis dahin (bis zum Titel, d. Red.) immer noch ein weiter Weg», sagte der Portugiese.

Der Coach, dessen Team nach einer Roten Karte gegen Dean Huijsen (52.) in Unterzahl spielte, monierte zudem die Bewertung zweier aus seiner Sicht harter Fouls an seinen Spielern. Die Atletico-Profis Cristian Romero und Lee Kangg In hätten laut Mourinho vom Platz gemusst. Aber: Daniel Jesús Trujillo, der für das Spiel zuständige VAR-Schiedsrichter, habe eine «Vorgeschichte» mit Madrid. «Diese Kombination: Ein Schiedsrichter, ein schlechter Schiedsrichter, der bisher nur ganz kleine Spiele geleitet hat, und ein VAR-Offizieller mit einer langen Vorgeschichte. Herzlichen Glückwunsch an die Schiedsrichterkommission für diese Ansetzung», sagte Mourinho. Dabei hatte «The special One» auch zwei Bilder der genannten Aktionen dabei und zeigte diese in die Kamera.

Jose Mourinho with a print out of two fouls at the press conference after the Madrid derby
by u/vitojaneway in soccer

Seine Spieler nahm der Trainer ausdrücklich in Schutz. Diese hätten «eine erste Halbzeit von hoher Qualität und mit grosser Persönlichkeit gespielt». Nach dem Platzverweis sei es dann schwierig geworden. Der Leverkusener Alejandro Grimaldo verwandelte den nach dem Foul von Huijsen fälligen Elfmeter (53.), kurz darauf traf Jonathan David (59.). Der Anschlusstreffer durch Antonio Rüdiger (89.) kam zu spät.

«Eine miserable Schiedsrichterleistung entscheidet das Derby», lautete die Überschrift des Spielberichts auf der offiziellen Website von Real Madrid. (riz/tonline)

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