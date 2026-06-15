Saubere Sache: Japans Fans räumen ihren Abfall weg. Bild: keystone

NFL-Star sammelt Müll im WM-Stadion – japanische Fans machen es vor

Littering im Stadion? Nicht mit Japans Fussballfans. Nach Spielen ihren Nationalmannschaft räumen sie ihren Abfall selber weg. Auch nach spektakulären 2:2 gegen die Niederlande.

Simon Häring Folge mir

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Ob leere Plastikflaschen oder Verpackungen – alles kommt weg: Beim WM-Auftakt ihrer Mannschaft in den USA hinterliessen die japanischen Fussballfans ihre Ränge im Dallas Stadium wieder einmal blitzsauber, diesmal nach dem spektakulären 2:2 (0:0) gegen die Niederlande. Die Fans folgen damit dem Vorbild der Mannschaft, die jeweils die Kabinen in einem tadellosen, «besenreinen» Zustand hinterlässt.

Nichts wird zurückgelassen. Bild: keystone

Diesmal erhielten die Anhänger der«Blauen Samurai» Mal sogar prominente Unterstützung. Jameis Winston, Quarterback des Football-Klubs New York Giants, packte in Dallas fleissig mit an. Auf einem Video, das The Athletic auf Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, wie der NFL-Profi dabei hilft, den Abfall in grosse, blaue Abfallsäcke zu packen.

Die Aufräum-Aktionen der Anhänger der «Blauen Samurai» nach den Spielen ihrer Mannschaft haben Tradition, es ist ein Ausdruck des Respekts und der Höflichkeit – auch die Mannschaft selbst hinterlässt für gewöhnlich ihre Kabine in einem einwandfreien Zustand.

Bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft Japan in der Gruppe F noch auf Tunesien und Schweden. Auch nach diesen Partien dürfte kein Abfall auf den Rängen zurückbleiben. (car/schweizheute.ch)