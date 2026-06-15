NFL-Star sammelt Müll im WM-Stadion – japanische Fans machen es vor
Ob leere Plastikflaschen oder Verpackungen – alles kommt weg: Beim WM-Auftakt ihrer Mannschaft in den USA hinterliessen die japanischen Fussballfans ihre Ränge im Dallas Stadium wieder einmal blitzsauber, diesmal nach dem spektakulären 2:2 (0:0) gegen die Niederlande. Die Fans folgen damit dem Vorbild der Mannschaft, die jeweils die Kabinen in einem tadellosen, «besenreinen» Zustand hinterlässt.
Diesmal erhielten die Anhänger der«Blauen Samurai» Mal sogar prominente Unterstützung. Jameis Winston, Quarterback des Football-Klubs New York Giants, packte in Dallas fleissig mit an. Auf einem Video, das The Athletic auf Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, wie der NFL-Profi dabei hilft, den Abfall in grosse, blaue Abfallsäcke zu packen.
Die Aufräum-Aktionen der Anhänger der «Blauen Samurai» nach den Spielen ihrer Mannschaft haben Tradition, es ist ein Ausdruck des Respekts und der Höflichkeit – auch die Mannschaft selbst hinterlässt für gewöhnlich ihre Kabine in einem einwandfreien Zustand.
Bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft Japan in der Gruppe F noch auf Tunesien und Schweden. Auch nach diesen Partien dürfte kein Abfall auf den Rängen zurückbleiben. (car/schweizheute.ch)
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