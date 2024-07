Bekam gegen Deutschland den Ball an die Hand – nun schlägt ihm eine Welle der Abneigung entgegen. Bild: www.imago-images.de

Deutsche Rache für vermeintliches Handspiel? Spaniens Cucurella im EM-Halbfinal ausgebuht

Mehr «Sport»

An einer Europameisterschaft auszuscheiden, ist ohnehin schon bitter für ein ganzes Land. Noch schlimmer ist es jedoch, wenn es auf dramatischste Art und Weise geschieht, wie beispielsweise bei der Schweiz, die im Viertelfinal erst im Penaltyschiessen an England scheiterte. Oder eben im Fall von Deutschland, das im eigenen Land gegen Spanien nach einem Gegentor in der 119. Minute ausgeschieden ist.

Dabei – so glauben viele Deutsche – hätten sie in der Verlängerung noch einen Penalty zugesprochen bekommen sollen. Nach einem Schuss von Jamal Musiala in der 106. Minute sprang der Ball an die Hand von Marc Cucurella, Schiedsrichter Anthony Taylor liess jedoch weiterlaufen, auch der Video-Assistent schaltete sich nicht ein. Die Meinung in Deutschland ist bei Fans wie Experten einstimmig: Das hätte ein klarer Penalty sein müssen. Gemäss der Sportschau stand im Vorfeld auch Niclas Füllkrug nicht im Abseits, was viele als möglichen Grund für den nicht gegebenen Penalty anführten.

Aus diesem Grund schlägt Cucurella nun eine Welle der Abneigung entgegen. In den sozialen Medien wurde der 25-jährige Verteidiger angefeindet und beleidigt. Und auch beim EM-Halbfinal zwischen Spanien und Frankreich bekommt der Chelsea-Profi zu spüren, dass die Deutschen ihm noch immer nicht verziehen haben. Dabei entschied Cucurella ja gar nicht, ob es Penalty geben würde oder nicht. Auch ein deutscher Spieler wäre im umgekehrten Fall wohl kaum zum Schiedsrichter gerannt, um ihn zu bitten, einen Penalty gegen das eigene Team zu pfeifen.

Trotzdem wurde der Spanier im Spiel gegen die Franzosen am Dienstagabend in München von Beginn weg bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen und ausgebuht. Doch am Ende könnte Cucurella am besten lachen – schliesslich gilt er mit Spanien als Favorit auf den Titel, während Deutschland bereits ausgeschieden ist. (nih)