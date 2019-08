Via E-Mail teilen

Cristiano Ronaldo gab am Dienstag ein halbstündiges Interview mit dem portugiesischen TV-Sender «TVI». Dabei äusserste sich der 34-jährige Superstar von Juventus Turin über verschiedene Themen. Der Portugiese sprach unter anderem über:

«Wenn ein Torhüter 75 Millionen Euro wert ist, muss ein Spieler, der das leistet, was ich die letzten Jahre geleistet habe, das Drei- oder Vierfache wert sein.»

«Die Klubs spekulieren viel, wie sich die Spieler entwickeln, die Fussballindustrie hat sich verändert. Jeder Spieler kann für 100 Millionen Euro wechseln, ohne vorher gross was gezeigt zu haben.»

Es tut sehr weh, wenn deine Ehre in Frage gestellt wird. Gott sei Dank wurde wieder einmal bewiesen, dass ich unschuldig bin. Die Freunde, die Familie, diejenigen, die mich lieben, wussten alle, dass ich unschuldig war. Aber es war sehr schwer.»

«Real zu verlassen, war schwierig, weil ich neun Jahre lang dort war, also quasi sechzig Prozent meiner bisherigen Karriere. Aber es war eine andere Herausforderung und ich bin sehr froh, hier zu sein.»

«Ich mag es nicht, in der Komfortzone zu sein, und in Madrid wurde es mir zu bequem. Ich wollte eine neue Herausforderung.»

«Es war einfach für mich und für meine Freundin Georgina, denn sie mag ebenfalls Herausforderungen. Für meinen Sohn Cristiano Junior war es etwas schwieriger, weil er in Madrid seine Freunde hatte. Aber ich bereitete ihn ein paar Monate vor auf dieses Szenario. Also rechnete er damit, dass sein Vater eines Tages Real verlassen könnte. Er glaubte es zwar nicht, aber er wusste, dass es passieren würde.»

«Natürlich ist es wichtig, Talent zu haben, und das habe ich und hatte es schon immer. Aber wichtiger als Talent zu haben ist harte Arbeit – das sieht man auch in anderen Sportarten oder bei grossen Wissenschaftlern oder Nobelpreisträgern. Und ich möchte die guten Beispiele kopieren. Ich wurde mit diesem Arbeitswillen geboren. Er war meine Ausbildung. Ich hatte eine schwierige Kindheit, obwohl ich zuhause immer Essen auf dem Tisch hatte. Aber ich musste meine Fähigkeit zeigen, als ich zu Sporting kam.»

Mein Traum war es, ein Profifussballer zu werden, weil ich Talent hatte und mich für fähig hielt. Diejenigen, die mit mir und gegen mich gespielt haben, sagten zu mir: ‹Cris, du wirst es schaffen, weil du ein Star bist›. Und du fängst an, diese Illusion zu glauben ... aber ich hätte nie daran gedacht, einen Ballon d'Or oder zwei zu gewinnen.