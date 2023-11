«Cone om!»: FCZ-Fanblock mit Choreo-Bock in Lugano

Den Spielern auf dem Feld war der Choreo-Fail herzlich egal: Sie fertigten Lugano am Sonntag mit 3:0 ab und verteidigten den 2. Platz souverän. Jonathan Okita mit seinem siebten Saisontreffer, Lindrit Kamberi und Antonio Marchesano erzielten die Tore für den abgebrühten FCZ. (red)

Schreibschwäche? Oder heimliche Geometrie-Yoga-Freaks? Oder halt doch eine schlichte Verwechslung? Man weiss es nicht. Jedenfalls feuerte der Zürcher Anhang den FCZ beim Auswärtsspiel in Lugano mit einem kräftigen «Cone om» an, wie dieses Foto zeigt:

Nordkoreanische Fans in den Nationalfarben beim Länderspiel gegen die Philippinen am 8. Oktober 2015.

Beeindruckende Fan-Choreo beim Länderspiel in Nordkorea

Den Grasshoppers gelingt im Kellerduell gegen Stade Lausanne-Ouchy mit einem 5:2-Heimsieg ein kleiner Befreiungsschlag. Francis Momoh trifft bei seinem Comeback dreimal.

Momoh, der nach erneuter sechswöchiger Verletzungspause zum ersten Mal wieder auflief und seine ersten Tore seit 14 Monaten erzielte, verwandelte zuerst innert zwei Minuten ein 0:1 in ein 2:1 (26./28.) und erhöhte zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 5:1. Die weiteren Torschützen auf Seiten der Zürcher waren Awer Mabil und Tsiy Ndenge. Für Lausanne-Ouchy, das zum zweiten Mal in Folge fünf Tore kassierte, hatte Giovani Bamba in der dritten Minute zur Führung und Liridon Mulaj nach 75 Minuten zum 2:5 getroffen.