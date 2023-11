Ex-FCZ-Spieler Raphael Dwamena mit 28 Jahren auf Spielfeld verstorben

2022 liess Dwamena das Gerät entfernen. Damals spielte er in der Schweiz in der 2. Liga interregional. Obwohl ihm die Ärzte abgeraten hatten, kehrte er in Albanien wieder in den Profifussball zurück. (kat/sda)

Der von Januar 2017 bis August 2018 beim FC Zürich engagierte Stürmer - mit seinen Toren schoss er den Traditionsklub zurück in die Super League - brach bei einem Meisterschaftsspiel zusammen und verlor das Bewusstsein. Dwamena wurde ins Spital eingeliefert, wo sein Leben trotz sofort eingeleiteter Massnahmen nicht mehr gerettet werden konnte.

Raphael Dwamena ist mit 28 Jahren in Albanien auf dem Fussballplatz verstorben. Der Mann aus Ghana zahlte wohl den Preis dafür, dass er sich einen eingesetzten Defibrillator wieder entfernen liess.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Hier zeigt sich das Sprach-Genie: Wer weniger als 7 Punkte hat, muss in den Englischkurs

Meloni will das italienische Polit-Chaos beenden – und geht grosse Risiken ein

Warum Schadenfreude über die Weltcup-Absage in Zermatt fehl am Platz ist

Russische Militärblogger in Panik: «Ukrainer setzen sich am Ostufer des Dnepr fest»

«Ich kann mir nicht vorstellen, jemals so nahe an einen Hamas-Führer kommen zu können»

So gut (oder schlecht) läuft es bei den Schweizern nach ihren Sommer-Transfers

Ruhe im Dorf, zu viel Schnee am Berg – die Stimmung in Zermatt vor der Weltcup-Premiere

Vor einem Jahr hatte es keinen Schnee, nun fast zu viel. Bei der Premiere der Weltcup-Abfahrt in Zermatt musste auch das Abschlusstraining abgesagt werden. Im Dorf herrscht Ruhe, am Berg bleibt das OK optimistisch.

Winter. In Zermatt ist er schon angekommen. Das Matterhorn versteckt sich hinter Wolken, die Dächer sind weiss und leise rieseln weitere Schneeflocken vom immer dunkler werdenden Abendhimmel. Das sonst so lebendige Bergdorf wirkt an diesem Donnerstag ruhig, ja fast ausgestorben. Wir sind noch einige Wochen von der Hauptsaison entfernt und viele Restaurants und Hotels bleiben dunkel.