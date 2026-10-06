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Schweiz – Nordmazedonien live: Nations League in Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Mit einem Sieg könnte die Schweiz heute gegen Nordmazedonien schon den Aufstieg schaffen

06.10.2026, 18:2406.10.2026, 18:24

Gelingt der Schweizer Nati bereits im vierten von sechs Nations-League-Spielen der Wiederaufstieg in Liga A? Dafür muss das Team von Trainer Murat Yakin einerseits wie schon vor anderthalb Wochen in Skopje gegen Nordmazedonien gewinnen. Dieses Mal findet die Partie in Luzern statt. Andererseits darf es im Parallelspiel der Gruppe 1 zwischen Schottland und Slowenien wie schon im Hinspiel keinen Sieger geben.

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Nach den 3:0-Siegen in Nordmazedonien und Schottland sowie dem 2:1-Heimerfolg gegen Slowenien strebt die Schweiz nun den vierten Sieg in Folge an. Nachdem Yakin dreimal in Folge auf eine kaum veränderte Startformation gesetzt hatte – nach dem ersten Spiel wurde Fabian Rieder durch Michel Aebischer ersetzt –, kündigte er für das Rückspiel gegen die Nordmazedonier einige Änderungen an.

Das Spiel kannst du hier ab 20.45 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen.

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