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WM 2026: Der Torrekord wurde bereits gebrochen

epa13065629 Turkey midfielder Arda Guler scores a goal on United States of America goalkeeper Matt Turner during the FIFA World Cup 2026 group stage match Turkey against USA, in Los Angeles, USA, 25 J ...
Arda Güler netzt für die türkische Nationalmannschaft ein.Bild: keystone

Zwei Wochen nach dem Eröffnungsspiel: WM-Torrekord schon gebrochen

26.06.2026, 09:1226.06.2026, 09:12

Es sind «erst» 60 von 104 Partien an der laufenden Fussball-WM gespielt und der bisherige Rekord für die meisten Tore an einer Weltmeisterschaft wurde bereits gebrochen. Die bisherige Bestmarke lag bei 172 Toren und wurde vor vier Jahren in Katar aufgestellt.

Nach den Partien, welche in der Nacht auf Freitag gespielt wurden, sind an der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada insgesamt 177 Tore gefallen. Der Rekord wurde beim Spiel zwischen Gastgeber USA und der Türkei gebrochen. Die Türken, welche bereits sicher ausgeschieden sind, setzten sich in einer munteren Partie mit 3:2 durch.

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Dass es an dieser Weltmeisterschaft einen Torrekord geben wird, war vorhersehbar. Da seit diesem Jahr vierzig Spiele mehr absolviert werden, war klar, dass die bisherige Bestmarke früher oder später übertroffen wird.

Aktuell gibt es im Schnitt pro Partie mehr Tore als noch im Jahr 2022 in Katar. Lag der Schnitt damals bei 2,69 Toren pro Spiel, sind es pro Partie aktuell 2,95 Treffer. Wenn dieser Schnitt bis zum Ende des Turniers bleibt, werden mehr als dreihundert Tore fallen.

Mit 2,95 Toren pro Spiel kann die aktuelle Weltmeisterschaft aber nicht mit der WM 1954 mithalten. In der Schweiz fielen pro Partie 5,38 Tore. Unter anderem fand damals in Lausanne auch das torreichste Spiel der WM-Geschichte statt, als sich Österreich im Viertelfinal mit 7:5 gegen die Schweiz durchsetzen konnte. Vor 72 Jahren wurden an der WM aber nur 26 Partien ausgetragen. (riz)

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