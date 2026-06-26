Grosse Freude bei den Australiern: Dank des torlosen Unentschieden gegen Paraguay stehen sie in den Sechzehntelfinals. Bild: keystone

Australien weiter, Paraguay nach Remis wohl auch – Türkei holt doch noch einen Sieg

Die USA stehen trotz einer 2:3-Niederlage gegen die Türkei als Sieger der Gruppe D im Sechzehntelfinal. In einem unterhaltsamen Spiel in Los Angeles bewiesen die bereits ausgeschiedenen Türken Moral und verabschiedeten sich mit einem Sieg aus dem Turnier.

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Türkei – USA 3:2

Die Amerikaner erwischten den besseren Start: Auston Trusty traf nach einem Eckball bereits in der 3. Minute zur frühen Führung. Doch die türkische Antwort liess nicht lange auf sich warten. Arda Güler nutzte einen Abwehrfehler eiskalt aus, glich aus kurzer Distanz zum 1:1 aus (10.) und trug sich damit als jüngster WM-Torschütze der Türkei in die Geschichtsbücher ein. Noch vor der Pause drehte Orkun Kökcü die Partie nach einem schnellen Angriff mit einer Direktabnahme komplett (31.).

Das erste türkische Tor an der WM. Video: SRF

Nach dem Seitenwechsel glich Sebastian Berhalter für die USA per Dropkick zunächst zum 2:2 aus (49.). Tief in der Nachspielzeit sicherte Kaan Ayhan den Türken schliesslich den späten 3:2-Erfolg (90.+8). Die USA treffen nun in der nächsten Runde auf Bosnien-Herzegowina, das sich als einer der acht besten Gruppendritten qualifiziert hat.

Türkei - USA 3:2 (2:1)

Inglewood. 70'492 Zuschauer. SR Ghorbal.

Tore: 3. Trusty (Berhalter) 0:1. 10. Güler (Yılmaz) 1:1. 31. Yılmaz (Kökçü) 2:1. 49. Berhalter 2:2. 98. Ayhan 3:2.

Türkei: Çakır; Çelik (84. Söyüncü), Kabak, Bardakcı; Aydın (92. Müldür), Özcan, Kökçü (88. Ayhan), Elmalı; Güler, Yıldız (84. Uzun); Yılmaz (92. Kahveci).

USA: Turner; Scally (77. Freeman), Miles Robinson, McKenzie, Trusty; McKennie (86. Tillman), Berhalter, Reyna (76. Dest); Aaronson (77. Zendejas), Pepi, Weah (58. Pulisic).Bemerkungen: Verwarnungen: 19. Berhalter.

Paraguay – Australien 0:0

Im Parallelspiel in Santa Clara trennten sich Australien und Paraguay mit einem torlosen Remis. Die Australier kontrollierten die zähe und chancenarme Partie, da ihnen ein Punkt für den zweiten Gruppenrang reichte. Die Südamerikaner blieben offensiv völlig harmlos, dürfen als Gruppendritter aber weiterhin auf den Einzug in die K.o.-Phase hoffen.

Paraguay - Australien 0:0 (0:0)

Santa Clara. 68'827 Zuschauer. SR Turpin.

Paraguay: Gill; Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete (84. Canale); Cáceres, Maidana (46. Mauricio); Diego Gómez (92. Bobadilla), Cubas, Galarza (92. Alonso); Ávalos (67. Arce), Enciso.

Australien: Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine (84. Okon-Engstler), Behich; Volpato (58. Hrustić), Metcalfe; Irankunda (84. Yengi).B

Verwarnungen: 46. Irvine. 77. Gómez. (nih/sda)

Die Tabelle

Paraguay und Australien gehen mit je drei Punkten ins letzte Gruppenspiel. Die Australier haben die bessere Tordifferenz und daher reicht ihnen ein Unentschieden zum zweiten Platz. Jedoch ist dennoch fraglich, wie sehr Paraguay auf Sieg spielen wird. Schliesslich würde den Südamerikanern ein Unentschieden ebenfalls zur Qualifikation für die K.o.-Phase reichen. Es droht also ein ziemlich langweiliges Spiel.

Im zweiten Duell der Gruppe D geht es um gar nichts mehr. Gruppensieger USA spielt mit dem zweiten Anzug gegen die bereits ausgeschiedene Türkei, die immerhin noch Wiedergutmachung betreiben möchte.

Beide Spiele siehst du hier im Liveticker und Paraguay – Australien zudem im SRF-Stream. (nih)