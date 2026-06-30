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Yann Sommer verlässt Inter Mailand – Zukunft noch offen

2025-09-17 AFC Ajax v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 17: goalkeeper Yann Sommer of FC Internazionale Milano looks on during th ...
Yann Sommer war zuletzt drei Jahre Torhüter bei Inter Mailand.Bild: www.imago-images.de

Jetzt ist es definitiv: Yann Sommer verlässt Inter Mailand – Zukunft noch offen

Nach drei Jahren bei Inter Mailand wird Yann Sommer seinen Vertrag beim italienischen Meister nicht mehr verlängern. Der 37-Jährige wird mit dem belgischen Meister FC Brügge in Verbindung gebracht.
30.06.2026, 11:0730.06.2026, 11:23

Yann Sommer muss sich einen neuen Verein suchen. Wie sein bisheriger Arbeitgeber Inter Mailand mitteilt, wird der Vertrag nach drei Jahren nicht mehr verlängert. Im Sommer 2023 wechselte der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter von Bayern München zu den Nerazzurri.

In seiner Zeit bei Inter Mailand gewann Sommer zweimal die italienische Meisterschaft und einmal die Coppa Italia. Vor einem Jahr stand Sommer im Champions-League-Final zwischen den Pfosten, aber sein Team verlor gleich mit 0:5 gegen Paris Saint-Germain. Lieber erinnert sich Sommer aber wohl an den Halbfinal gegen Barcelona. Im Rückspiel zeigte der Schweizer mehr als nur eine absolute Traumparade und hexte sein Team so in das Endspiel. Sommer absolvierte insgesamt 139 Pflichtspiele für Inter Mailand. In 66 Einsätzen kassierte der Torhüter kein Gegentor.

In einer Medienmitteilung schreibt Inter Mailand: «Sommers Präsenz zwischen den Pfosten war einer der Eckpfeiler des Erfolgs.»

Wie die Karriere des 37-Jährigen nun weitergehen wird, ist noch unklar. Vor Kurzem wurde Sommer noch mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht, aber gemäss Transferexperte Fabrizio Romano wird Marc-André ter Stegen die neue Nummer eins bei den Niederländern. Aktuell soll der belgische Meister FC Brügge an Sommer interessiert sein. (riz)

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