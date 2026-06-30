Stan Wawrinka schlägt zum letzten Mal in Wimbledon auf. Bild: keystone

Wawrinka vor seiner Wimbledon-Derniere: «Rasen war immer die grösste Herausforderung»

Stan Wawrinka zeigt sich vor seiner Derniere in Wimbledon dankbar und kämpferisch. Und er erklärt, warum er auf Rasen am meisten Mühe hat, er das Traditionsturnier aber dennoch liebt.

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Wimbledon war vielleicht der Ort, an dem die Wildcard für Stan Wawrinkas Abschied am ehesten auf der Kippe stand. Im Gegensatz zu Australien, Paris und US Open triumphierte er auf dem Rasen in London nie, zwei Viertelfinals (2014, 2015) sind die Bestresultate. Entsprechend dankbar ist der 41-jährige Waadtländer über die Einladung, nachdem er letztes Jahr leer ausgegangen war.

«Eine Wildcard ist nie selbstverständlich», betont er vor seiner Erstrundenpartie am Dienstag gegen Matteo Berrettini. «Ich bin super glücklich und super dankbar.» Auch wenn er primär auf Sandplätzen gross wurde und in jungen Jahren vor allem das French Open verfolgte, packt die Magie von Wimbledon auch den dreifachen Grand-Slam-Champion. «Ich erinnere mich an eines meiner ersten Turniere hier, als ich auf dem kleinen Platz 4 oder 5 im fünften Satz 11:9 gegen Ivo Karlovic gewann», blickt Wawrinka zurück. Das war vor 20 Jahren in der 2. Runde. «Man konnte auch auf die anderen Plätze sehen, das gibt es nur hier. Jeder, der hierherkommt, spürt die Geschichte des Tennis, das ist wirklich speziell.»

Stan Wawrinka in Wimbledon im Jahr 2006. Bild: EPA

Mehr erreicht als erträumt

Natürlich gebe es immer ein paar Sachen, die man hätte besser machen wollen. Doch Wawrinka hat auch eine Erklärung, warum er sich auf Rasen schwerer getan hat als auf anderen Belägen. «Die Vorbereitung ist kurz. Für mich war es immer besser, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, um mich vorzubereiten.» Nicht umsonst verglich sich Wawrinka in der Vergangenheit immer wieder mit einem Diesel, der nicht gleich von null auf hundert durchstarten kann, sondern etwas Anlaufzeit braucht.

Dennoch habe er auf dem berühmten Centre Court gespielt. Zum Beispiel 2009, als erstmals eine Partie unter dem neuen Dach stattfand (gegen Andy Murray), oder 2014 im Viertelfinal gegen Roger Federer. «Generell habe ich natürlich viel mehr erreicht, als ich mir je hätte erträumen können.»

Das gilt auch für seine Abschiedstournee. «Ich bin in jedem Turnier konkurrenzfähig, das wird auch weiter mein Ziel sein.» Dass seine Aufgabe gegen Berrettini, den Finalisten von 2021, schwierig wird, ist sich Wawrinka natürlich bewusst. «Es hat nicht viele Spieler im Feld, die hier schon im Final standen, aber ich freue mich. Es wird bestimmt ein guter Match in einer tollen Atmosphäre (auf dem zweitgrössten Court 1).» Wawrinka fühlt sich gut in Form. «Ich bin körperlich und spielerisch fit, habe sehr gut trainiert», versichert er.

In der ersten Runde trifft Wawrinka auf Matteo Berrettini. Bild: keystone

Traurig, aber mit sich im Reinen

«Natürlich verspüre ich bei meinen Abschieden immer auch ein bisschen Traurigkeit», gibt er zu. Aber der Entscheid, Ende Saison seine Karriere mit 41 Jahren zu beenden, sei richtig. «Ich bin damit im Reinen, ich habe alles aus meinem Körper herausgepresst.» Mittlerweile ist ja auch bekannt, wo er definitiv Abschied nehmen wird: am 19. Dezember in der Genfer Palexpo-Halle, wo er viele Davis-Cup-Kämpfe bestritten hat.

«Es ist mir wichtig, dass dieser Abschied in der Westschweiz stattfinden wird», sagt er. Gaël Monfils, sein bester Freund auf der Tour, der ebenfalls seine letzte Saison als Profi bestreitet, wird dabei sein, dazu Roger Federer und Andy Murray. Dass zwei der Grössten des Sports überhaupt für Wawrinka kurz aus dem Ruhestand zurückkehren, zeigt die riesige Wertschätzung, die der Lausanner geniesst. «Ich bin sehr glücklich, dass Roger und Andy sehr schnell zugesagt haben.»

Geplant ist, dass er mit Monfils ein Einzel spielt und dann alle vier zusammen Doppel. Noch aber ist Wawrinka mit Leib und Seele aktiver Profi und will am Dienstag versuchen, Berrettini ein Bein zu stellen. (riz/sda)