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WM: Paraguay-Fans verpassen den Siegtreffer gegen Deutschland

Video: watson/emanuella kälin

TV-Blackout zur Unzeit – diese Paraguay-Fans verpassten WM-Sensation gegen Deutschland

Paraguay schafft an der WM die grosse Sensation und wirft Deutschland im Sechzehntelfinal nach Penaltys raus. Aber nicht alle sahen den historischen Moment im TV.
30.06.2026, 10:3630.06.2026, 10:36

Ausgerechnet im entscheidenden Moment blieb bei einigen Paraguay-Fans der Bildschirm schwarz. Während das Penaltyschiessen gegen Deutschland seinem Höhepunkt entgegensteuerte, fiel ihr Fernseher aus. Als das Bild zurückkehrte, waren die paraguayischen Spieler bereits am Feiern – und die Fans schlossen sich ihnen an.

Video: watson/emanuella kälin

Auf den Strassen – insbesondere in der Hauptstadt Asuncion – gab es kurz darauf kein Halten mehr. Nach dem 1:1 nach Verlängerung setzte sich Paraguay im Penaltyschiessen mit 4:3 durch und zog in die nächste Runde ein. Der entscheidende Treffer löste grossen Jubel und emotionale Szenen aus.

Feiertag in Paraguay

Auch Paraguays Präsident war in Feierlaune. Auf X verkündete er den Dienstag kurzerhand zum nationalen Feiertag. Die glücklichen Fans können nun also die ganze Nacht durchfeiern und müssen heute nicht zur Arbeit.

Derweil herrscht in Deutschland grosser Katzenjammer. Die Spieler rund um Kai Havertz gingen hart mit sich selbst ins Gericht. Trainer Julian Nagelsmann tobte wegen eines mutmasslichen Fehlentscheids der Schiedsrichter. Und die deutschen Medien liessen kein gutes Haar an der DFB-Elf. Das überraschend frühe WM-Out wird den grossen Kanton noch lange beschäftigen. (emk)

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