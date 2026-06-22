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Nach Provokation von Fans schlägt Lamine Yamal zurück: «Hier bin ich»

KEYPIX - Spain&#039;s Lamine Yamal celebrates after scoring his side&#039;s opening goal during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP ...
Traff nach 10 Minuten zum 1:0: Lamine Yamal.Bild: keystone

Nach Provokation von Saudi-Fans schlägt Lamine Yamal zurück: «Hier bin ich»

22.06.2026, 01:5622.06.2026, 01:56

Zehn Minuten brauchte Barcelona-Star Lamine Yamal, um Spanien gegen Saudi-Arabien in Führung zu bringen. Der WM-Mitfavorit gewann schlussendlich problemlos mit 4:0.

Nach dem Spiel meldete sich der 18-Jährige dann auch auf Instagram zu Wort – und reagierte auf Provokationen der gegnerischen Fans. Er postete eine Reihe von Bildern und Videos, darunter eines, auf dem saudische Fans zu sehen sind, wie sie «Wo ist Yamal» rufen.

«Hier bin ich», war die knappe Antwort und: «Auf geht's, Spanien. Vielen Dank an alle für die Unterstützung, immer mit Gott.»

Auch Spanien-Trainer Luis de la Fuente lobte den Torschützen nach seinem 45-minütigen Einsatz: «Er ist in perfekter Verfassung.» (ome)

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