Das sind die Noten der Schweizer Nationalspieler beim 1:1 gegen Spanien



Bild: keystone

céline feller / ch media

Die Schweiz spielte in der Nations League gegen Spanien 1:1 und kann den Abstieg aus der Liga A nun doch noch verhindern. Remo Freuler brachte die Schweizer in Führung, die Spanier glichen kurz vor dem Ende aus. Und dazwischen wehrte Yann Sommer zwei Penaltys ab.

Zum Matchwinner avanciert Sommer dennoch nicht, weil Mikel Moreno zwei Minuten vor dem Ende doch noch der Ausgleich für Spanien gelang. Beim Angriff über die linke Seite liess Edimilson Fernandes in seinem Couloir zu viel Raum offen, in der Mitte konnte Stürmer Moreno unbedrängt einschiessen. Das Tor fiel natürlich nicht aus heiterem Himmel. Der Druck der Spanier hatte nach der Pause zugenommen, umso mehr als die Schweizer nach dem zweiten Penalty und dem Platzverweis gegen Nico Elvedi in Unterzahl spielten. Zum Spielbericht mit den Toren und Stimmen geht's hier entlang.

In der folgenden Bildstrecke findest du die Noten der Nati-Spieler:

