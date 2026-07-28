Zinédine Zidane trainiert zukünftig die französische Nationalmannschaft. Bild: keystone

Jetzt ist es offiziell: Zinédine Zidane ist der neue Frankreich-Trainer

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Zinédine Zidane ist zurück in der französischen Nationalmannschaft und übernimmt bei der Équipe Tricolore, wie bereits länger vermutet wurde, das Traineramt. Somit tritt der 54-Jährige die Nachfolge von Didier Deschamps an.

Bereits als Spieler erreichte Zidane Legendenstatus im Trikot des französischen Nationalteams und wurde je einmal Welt- und Europameister. In 108 Länderspielen erzielte er 31 Treffer und bereitete 29 Tore vor. In Erinnerung ist aber sicherlich vielen Fans noch der legendäre Kopfstoss im WM-Final 2006. Nach einem Wortgefecht mit dem italienischen Verteidiger Marco Materazzi verlor der Ballon-d'Or-Gewinner aus dem Jahr 1998 seine Nerven und rammte seinen Kopf in die Brust seines Gegners. In seinem letzten Profispiel wurde Zidane vom Platz gestellt und Frankreich verlor das Endspiel im Elfmeterschiessen.

In seinem letzten Profispiel flog Zidane vom Platz. Bild: keystone

Als Trainer war Zidane bisher bei Real Madrid tätig. In zwei Amtszeiten gewann «Zizou» zwischen 2016 und 2021 dreimal die Champions League und wurde zweimal spanischer Meister. Seit über fünf Jahren stand Zidane nicht mehr an der Seitenlinie. Beim französischen Verband hat Zidane einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Die ersten Spiele als Nationaltrainer stehen im September an. Dann trifft Frankreich in der Nations League auf die Türkei, Belgien und Italien.

Bereits vor der Weltmeisterschaft, welche vor etwas mehr als einer Woche endete, war klar, dass der langjährige Trainer Didier Deschamps sein Amt nach dem Turnier niederlegen würde. Der 57-Jährige führte die französische Nationalmannschaft wieder auf die Erfolgsspur und wurde im Jahr 2018 Weltmeister. Die letzte WM endete mit einer Niederlage im Halbfinal gegen den späteren Weltmeister Spanien. (riz)