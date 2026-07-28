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Marinko Jurendic wird beim SFV neuer Chief Sports Officer

ARCHIV - 04.10.2024, Bayern, Augsburg: Fu�ball: Bundesliga, FC Augsburg - Bor. M�nchengladbach, 6. Spieltag, WWK-Arena. Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic steht vor dem Spiel im Stadion. (zu dpa ...
Marinko Jurendic kehrt zum SFV zurück.Bild: keystone

Meister-Sportchef Marinko Jurendic wird beim SFV neuer Chief Sports Officer

Beim Schweizerischen Fussballverband gibt es in der sportlichen Führung eine neue Funktion. Marinko Jurendic ist der neue Chief Sports Officer.
28.07.2026, 10:3528.07.2026, 10:35

Marinko Jurendic wird ab dem 17. August für den Schweizerischen Fussballverband arbeiten. Wie der SFV am Dienstagmorgen mitteilt, wird Jurendic als Chief Sports Officer die Hauptverantwortung für den Bereich Sport übernehmen und für die drei Direktionen Männer-Nationalteams, Frauenfussball und Fussballentwicklung zuständig sein. Das ist damit eine andere Position als jene von Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami, der im September zurücktritt.

SFV-Präsident Peter Knäbel, welcher der direkte Vorgesetzte von Jurendic sein wird, sagt zur Neuverpflichtung: «Mit Marinko Jurendic gewinnen wir exakt jene Persönlichkeit, die grosse Fachkompetenz mit hoher Glaubwürdigkeit sowie einen reichhaltigen Erfahrungsschatz für den Schweizer Fussball vereint.»

Bereits von 2009 bis 2017 arbeitete Jurendic beim SFV in der Nachwuchs- und Talententwicklung und war stellvertretender technischer Direktor. Der 48-Jährige freut sich, dass er wieder für den nationalen Fussballverband arbeiten darf und sagt: «Die Rückkehr zum SFV ist mir Ehre und Freude zugleich. Sie ist für mich hingegen keine Rückkehr in die Vergangenheit, sondern ein herausfordernder Schritt in die Zukunft. Die Position des CSO bietet die grosse Chance, die sportlichen Bereiche enger zusammenzuführen, zu verbinden und eine gemeinsame sportliche Ausrichtung über alle Stufen hinweg zu entwickeln.»

In besonders guter Erinnerung dürfte Jurendic beim FC Zürich sein. Als Sportchef hatte er vor vier Jahren einen grossen Anteil am sensationellen Meistertitel des FCZ. Im Jahr 2023 wechselte Jurendic dann zum FC Augsburg und arbeitete beim Bundesligisten bis 2025 als Sportdirektor. (riz)

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