Die Fans des FC Zürich begeistern regelmässig mit tollen Choreos – doch gibt es auch Probleme. Bild: keystone

Stadt Zürich zahlt FCZ mehr Geld für Fanarbeit, um Drogenkonsum und Gewalt zu verhindern

Mehr «Sport»

Der Zürcher Gemeinderat hat am Mittwoch das Geld für die FCZ-Fansozialarbeit mehr als verdoppelt. Statt 50'000 Franken erhält der Verein künftig 130'000 Franken pro Jahr. FDP und SVP beantragten vergeblich, dass der Verein darlegt, ob seine Arbeit wirklich etwas bringt.

Das Parlament genehmigte die 130'000 Franken für die Jahre 2025 bis 2028 mit 82 zu 33 Stimmen. Mit dem Geld will der Verein die immer jünger werdenden Fans in der Südkurve erreichen. Dies soll mit einem «Tutoren»-System erreicht werden, bei dem «Göttis» die jungen Fans betreuen. So sollen Drogenkonsum und Gewalt verhindert werden.

Kapitel «Fangewalt»

SVP und FDP wollten das Geschäft an den Stadtrat zurückschicken. Sie verlangten eine neue Weisung, die den Verein Fansozialarbeit dazu verpflichten sollte, Rechenschaft über seinen Erfolg abzulegen.

Im Geschäftsbericht sollte der Verein ein Kapitel «Fangewalt» einfügen. Darin sollte er darlegen, was er überhaupt erreicht. FDP und SVP konnten sich mit ihrem Antrag aber nicht durchsetzen. (nih/sda)