Kantonspolizei Zürich setzt Taskforce ein gegen gewalttätige Fans

Luzern-Fans greifen nach Spiel in Bern ÖV-Sicherheitsleute an – zwei Verletzte

Die neu eingesetzte Taskforce soll insbesondere zusammenhängende Straftaten und Tätergruppierungen erkennen sowie Ermittlungen koordinieren und so den Strafverfolgungsdruck auf die Täterschaft erhöhen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Die Kantonspolizei Zürich hat eine Taskforce «Sport» eingesetzt. Diese soll unter anderem die Ermittlungen zu zwei Vorfällen der vergangenen Wochen führen, bei denen Fangruppen des FCZ und von GC in Zürcher Landgemeinden aneinander gerieten.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

US-Aussenminister Blinken in Israel +++ Tote bei Luftangriffen im Libanon

Bundesrat will 3a-Steuervorteile massiv einschränken – die Sonntagsnews

Rechtsrutsch in den Kantonen: Rotgrün will mit Referenden kontern

Ein Schweizer wird Interimstrainer in Bochum – es ist nicht Urs Fischer

Matter überlegte sich, Sendung zu verlassen – warum es in der «Arena» fast zum Eklat kam

Am Ballermann verkaufen Strassenhändler Deutschland-Trikots mit Nazi-Symbolik

Plötzlich pfeift der Papagei eines Ex-Schiedsrichters die Real-Madrid-Hymne

Pajares Paz ist ein ehemaliger La-Liga-Schiedsrichter. Als er bei einer spanischen Fussballsendung interviewt wird, fängt plötzlich sein Papagei an, die Hymne von Real Madrid zu pfeifen.

Von 1986 bis 1995 pfiff der spanische Schiedsrichter Pajares Paz insgesamt 89 Spiele in der spanischen Liga. In dieser Woche war der 75-Jährige in der Fussball-Talkshow «El Chiringuito de Jugones» virtuell zugeschaltet, um über eine Schiedsrichterleistung zu diskutieren.