Türkische Fans in Berlin. Bild: www.imago-images.de

Auf Freude folgt Frust – unruhige Nacht in Berlin nach türkischer Niederlage

Nach der Niederlage der Türkei gegen die Niederlande erlebte Berlin eine unruhige Nacht. Doch bereits im Stadion sorgten türkische Fans mit dem umstrittenen «Wolfsgruss» für Schlagzeilen.

Nach dem Sieg gegen Österreich im Achtelfinal traf die Türkei im gestrigen Viertelfinal auf die Niederlande. 70 Minuten lang lag die Türkei mit 1:0 in Führung und durfte vom Halbfinal träumen, ehe die «Oranje» die Partie mit zwei Toren in der 70. und 76. Minute drehten. Aus der Traum, gross der Frust. Nach dem Ausscheiden kam es in Berlin an verschiedenen Orten zu Ausschreitungen.

Bereits nach dem zweiten Tor der Niederlande musste die Polizei in zwei Berliner Fanzonen eingreifen, nachdem Fans der beiden Mannschaften aufeinander losgegangen waren. Wie die «Berliner Zeitung» schreibt, hätten niederländische Fans Bierbecher in Richtung türkischer Fans geworfen, bevor es zum Streit kam. Laut t-online habe die Polizei die Situation «schnell beruhigen» können.

Während die meisten Fanaufmärsche – oftmals von Hupkonzerten begleitet – friedlich verliefen, musste die Polizei am Breitscheidplatz eingreifen. Laut der «Berliner Zeitungen» standen die Festnahmen offenbar in einem Zusammenhang mit Pro-Palästina-Rufen.

Cem Özdemir kritisiert Fans

Die türkischen Fans hatten noch vor Spielanpfiff für Schlagzeilen gesorgt: Als die türkische Nationalhymne durchs Stadion schallte, zeigten gemäss der «Bild»-Zeitung Tausende Türkei-Anhänger den umstrittenen Wolfsgruss. Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister und Mitglied der Grünen, kritisierte das Verhalten der türkischen Fans im Stadion via X.

Erdgoan und Özil in der Ehrenloge

Der türkische Präsident Recep Erdogan, der bereits am Donnerstag verkündet hatte, die Nationalmannschaft im Olympiastadion zu unterstützen, verfolgte das Spiel gemeinsam mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil in der Ehrenloge im Stadion.

Mesut Özil (oben 2 v.l.) und Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan (unten 3. v.r.) waren beim EM-Aus der Türkei im Berliner Olympiastadion. Bild: screenshot t-online

Nach dem Spiel begab sich Erdogan in die Kabine, um die türkischen Spieler und den Trainer Vincenzo Montella persönlich zu begrüssen. (kat)